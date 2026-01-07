В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стрельба с участием сотрудника иммиграционной службы США (ICE) зафиксирована в Миннеаполисе в американском штате Миннесота на фоне проведения ведомством операции против нелегалов в городе, сообщил его мэр Джейкоб Фрей.

В начале декабря газета New York Times со ссылкой на источники и документы сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали Миннеаполисе , самом крупном городе штата Миннесота

"Мне известно о стрельбе с участием сотрудника ICE на пересечении 34-й улицы и Портленд-авеню. Присутствие служащих ICE провоцирует хаос в нашем городе. Мы требуем, чтобы сотрудники ICE немедленно покинули город", - написал Фрей в соцсети X.

Телеканал CBS со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудники ICE, предположительно, ранили женщину, пытавшуюся скрыться от них на автомобиле.

Также телеканал заявляет, что служащие ICE в Миннеаполисе применили "химические раздражители" против демонстрантов, протестующих против действий силовиков и кидающих в них снежки.