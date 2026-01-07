Рейтинг@Mail.ru
В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE - РИА Новости, 07.01.2026
23:07 07.01.2026
В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE
В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE
В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE
Стрельба с участием сотрудника иммиграционной службы США (ICE) зафиксирована в Миннеаполисе в американском штате Миннесота на фоне проведения ведомством...
В американском Миннеаполисе произошла стрельба с участием служащего ICE

© AP Photo / Abbie ParrСотрудники правоохранительных органов в Миннеаполисе
Сотрудники правоохранительных органов в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Abbie Parr
Сотрудники правоохранительных органов в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стрельба с участием сотрудника иммиграционной службы США (ICE) зафиксирована в Миннеаполисе в американском штате Миннесота на фоне проведения ведомством операции против нелегалов в городе, сообщил его мэр Джейкоб Фрей.
В начале декабря газета New York Times со ссылкой на источники и документы сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота.
"Мне известно о стрельбе с участием сотрудника ICE на пересечении 34-й улицы и Портленд-авеню. Присутствие служащих ICE провоцирует хаос в нашем городе. Мы требуем, чтобы сотрудники ICE немедленно покинули город", - написал Фрей в соцсети X.
Телеканал CBS со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудники ICE, предположительно, ранили женщину, пытавшуюся скрыться от них на автомобиле.
Также телеканал заявляет, что служащие ICE в Миннеаполисе применили "химические раздражители" против демонстрантов, протестующих против действий силовиков и кидающих в них снежки.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала