"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет

Американцы ударили по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с женой. Почему никто не поднимает вопрос о лишении США права на участие спортсменов в мировых турнирах и проведение домашнего ЧМ-2026 по футболу? РИА Новости — о вопиющем лицемерии Запада.

Им недостаточно оснований

Удивительно, но темой все же заинтересовались журналисты шведской газеты Expressen. Они обратились в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ведь в октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, который ввели весной 2022 года после начала СВО. В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и обязал FIS допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе. Для его получения необходимо пройти специальную проверку.

© РИА Новости Дарья Непряева и Савелий Коростелев © РИА Новости Дарья Непряева и Савелий Коростелев

В нынешней ситуации Савелий Коростелев и Дарья Непряева чувствуют себя гораздо лучше других. На них компромата не обнаружили. А чем, собственно, отличаются действия США? Почему у их лыжников и сноубордистов с допуском под флагом и гимном вообще нет проблем?

Ответ на вопрос дал шведским журналистам директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси. «Если мир будет реагировать на действия США также, как на ситуацию на Украине, это станет вопросом и для нас, — приводит слова Сасси Expressen. — Пока мы даже близко не подошли к этому».

Можно не сомневаться, что и не подойдут.

После того как США нанесли удар по ядерным объектам в Иране никто даже не пытался говорить о санкциях в отношении американских спортсменов. Как и деятелей культуры, политиков или туристов, желающих посетить зарубежные страны.

« «МОК фактически находится под полной юрисдикцией США, — сказал тогда РИА Новости ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон. — Международное олимпийские движение в значительной степени финансируется США и находится под их полным контролем. Не стоит ждать каких-то послаблений в отношении российских спортсменов. На это нет ни малейших шансов».

Когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, раздавались, правда, голоса о необходимости отстранить спортсменов из этой страны от международных соревнований. Только поддержки со стороны МОК и международных спортивных федераций они не нашли. Когда правительство Индонезии не выдало израильским гимнастам въездные визы для участия в чемпионате мира, это вызвало негативную реакцию со стороны президента МОК Кирсти Ковентри. Буквально через несколько дней после установления хрупкого мира израильские клубы баскетбольной Евролиги, проводившие до этого матчи на нейтральных полях, получили возможность принимать соперников в Тель-Авиве и Иерусалиме.

При этом, когда аналогичные действия при выдаче виз предпринимаются в отношении российских спортсменов, никакими санкциями никому не грозят.

Наши пловцы, участвовавшие в ЧМ-2025 в Сингапуре в нейтральном статусе, не смогли попасть на чемпионат Европы на короткой воде. Польские власти не выдали визы.

Стеной стоят власти Эстонии, которые готовы отказаться от чемпионата Европы по фехтованию, но ни за что не согласны впустить в Таллин российских спортсменов.

Угрозой национальной безопасности Латвии министр иностранных дел этой страны Байба Браже объявила российских саночников.

В Сигулде 3 и 4 января прошел очередной этап Кубка мира по санному спорту. На нем можно было завоевать рейтинговые очки для участия в олимпийских соревнованиях. Федерация санного спорта России еще осенью прорвала международную блокаду, выиграв процесс в CAS. Только для участия в Олимпиаде-2026 необходимо было набрать рейтинговые очки на кубковых этапах.

В соревнованиях одиночников в Картино д’Ампеццо примут участие по 25 спортсменов, мужчин и женщин. Россияне смогли в этом сезоне принять участие в двух этапах — в Италии и США. Перед латвийским Павел Репилов занимал 27-е место в рейтинге, Матвей Перестаронин - 29-е, а Дарья Олесик - 24-е. Они вполне могли завоевать олимпийские лицензии уже в Латвии, но их туда просто не пустили. Как-то позабыли в независимой прибалтийской державе, что трассу в Сигулде построиоли еще в советские времена, а сегодня она позволяет латвийской команде быть в топе в бобслее, санном спорте и скелетоне.

Дело доходит до совершенно парадоксальных ситуаций. На матч Лиги чемпионов в Лодзи не допустили ведущую волейболистку турецкого клуба «Фенербахче». У Алины Федорцовой закончилась шенгенская виза. Новую поляки оформить не согласились, а поставить ее в консульстве других стран представители турецкой команды просто не успевали.

Кто боится США

Двойные стандарты во всем. Руководители ФИФА лебезят перед президентом США Дональдом Трампом, награждая его почетным орденом. О том, чтобы перенести чемпионат мира-2026, никто и речи не заводит. Даже на фоне заявлений американского президента о возможном повторении венесуэльского сценария по отношению к Мексике, где также пройдут матчи ЧМ-2026. Хорошо еще, что сборная Венесуэлы на него не пробилась.

Между тем, Россию лишили права на проведение международных соревнований еще в 2022-м. Особенно обидным был перенос чемпионата мира по волейболу в Польшу и Словению. Турнир должен был пройти в десяти российских городах и стать настоящим праздником спорта.

Удивляться таким двойным стандартам в спорте не приходится. Сколько бы ни говорили президенты международных федераций о своем независимом статусе, все они очень уязвимы перед финансовыми и юридическими структурами стран, откуда осуществляется их деятельность. Неслучайно вердикты CAS порой оспариваются в Федеральном суде Швейцарии. Это уже последняя инстанция.

© AFP 2024 / MANDEL NGAN Глава ФИФА Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп © AFP 2024 / MANDEL NGAN Глава ФИФА Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Швейцария присоединилась ко всем пакетам санкций Евросоюза против России. Это означает, что спортивные организации, которые базируются в альпийской стране, должны следовать принятому курсу. Иначе существует риск, что их деятельность будет заблокирована. Вы можете представить, чтобы Швейцария или Евросоюз приняли санкции в отношении США? Вот и ответ на вопрос, почему американским лыжникам и сноубордистам, а также хоккеистам, фигуристам, конькобежцам и керлингистам не стоит опасаться за содержание своих страниц в социальных сетях.

Не рискуют выступить с осуждением фактической агрессии против независимой латиноамериканской страны даже российские спортивные руководители. Это ведь ни к чему хорошему не приведет. Может только аукнуться нашим нейтральным спортсменам, которые пошли на компромиссы для того чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.