Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Обостренная кризисная ситуация сохранится в Сирии в 2026 году и при пессимистичном сценарии вероятно возобновление гражданской войны "всех против всех", говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

"В пост-асадовской Сирии , несмотря на кажущуюся стабилизацию и оптимизм западных наблюдателей, риск обострения кризиса следует считать высоким. Страна останется поделенной на зоны влияния – турецкую, американскую и израильскую. Пессимистичный сценарий предполагает возобновление гражданской войны "всех против всех" сразу по нескольким линиям раскола: арабы против меньшинств (курдов, друзов, алавитов), умеренные сунниты против радикалов из ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) и других группировок", - говорится в докладе.

При этом, согласно отчету ИМЭМО РАН , наиболее вероятно, что в Сирии сохранится ситуация, при которой обострения остаются локализованными, а риск полномасштабной войны минимален. Однако даже незначительный кризис (например, конфликт в Сувейде или масштабная атака на лагерь Эль-Холь) может привести к каскаду вторичных инцидентов и изменению баланса сил.

Как отмечается в докладе, долгосрочная стабилизация невозможна без запуска политического процесса и комплексной гуманитарной стратегии, включая демобилизацию боевиков и реинтеграцию населения лагерей беженцев и пленных семей членов ИГИЛ*. Без этого фактор вооруженного насилия останется фундаментальной частью сирийской повседневности.

К началу 2026 года, согласно исследованию, политическая система Сирии представляет собой фрагментированную и институционально неустойчивую конструкцию, функционирующую в условиях ограниченного суверенитета над территорией страны. Страна формально сохранит республиканский строй с президентской формой правления.

"Временный президент Ахмед аш-Шараа продолжит формировать аппарат власти, опираясь на консенсус с исламистскими группами разной степени радикальности. Реальное управление и политическое влияние окажутся распределены между сетями религиозных и племенных акторов, автономными территориальными формированиями и внешними патронами", - поясняется в докладе.

Сирийский президент на переходный Ахмед аш-Шараа подтвердил в сентябре 2025 года, что Дамаск ведет переговоры с Израилем по вопросу соглашения о безопасности. Он говорил, что цель этих переговоров - прийти к договоренности, которая обеспечит вывод израильских сил с захваченных территорий.

Переговоры между Дамаском и Тель-Авивом , на которых также присутствовали США, прошли в понедельник и вторник в Париже . По итогам встречи Израиль и Сирия договорились о постоянной координации по обмену разведданными, военной деэскалации, а также дипломатического и коммерческого взаимодействия под наблюдением США.