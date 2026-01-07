Рейтинг@Mail.ru
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии - РИА Новости, 07.01.2026
11:06 07.01.2026
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии

ИМЭМО РАН: в Сирии возможно возобновление гражданской войны

© РИА Новости / Андрей СтенинСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Ситуация в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Обостренная кризисная ситуация сохранится в Сирии в 2026 году и при пессимистичном сценарии вероятно возобновление гражданской войны "всех против всех", говорится в докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).
"В пост-асадовской Сирии, несмотря на кажущуюся стабилизацию и оптимизм западных наблюдателей, риск обострения кризиса следует считать высоким. Страна останется поделенной на зоны влияния – турецкую, американскую и израильскую. Пессимистичный сценарий предполагает возобновление гражданской войны "всех против всех" сразу по нескольким линиям раскола: арабы против меньшинств (курдов, друзов, алавитов), умеренные сунниты против радикалов из ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) и других группировок", - говорится в докладе.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Израиль и Сирия договорились о координации для деэскалации
Вчера, 21:42
При этом, согласно отчету ИМЭМО РАН, наиболее вероятно, что в Сирии сохранится ситуация, при которой обострения остаются локализованными, а риск полномасштабной войны минимален. Однако даже незначительный кризис (например, конфликт в Сувейде или масштабная атака на лагерь Эль-Холь) может привести к каскаду вторичных инцидентов и изменению баланса сил.
Как отмечается в докладе, долгосрочная стабилизация невозможна без запуска политического процесса и комплексной гуманитарной стратегии, включая демобилизацию боевиков и реинтеграцию населения лагерей беженцев и пленных семей членов ИГИЛ*. Без этого фактор вооруженного насилия останется фундаментальной частью сирийской повседневности.
К началу 2026 года, согласно исследованию, политическая система Сирии представляет собой фрагментированную и институционально неустойчивую конструкцию, функционирующую в условиях ограниченного суверенитета над территорией страны. Страна формально сохранит республиканский строй с президентской формой правления.
"Временный президент Ахмед аш-Шараа продолжит формировать аппарат власти, опираясь на консенсус с исламистскими группами разной степени радикальности. Реальное управление и политическое влияние окажутся распределены между сетями религиозных и племенных акторов, автономными территориальными формированиями и внешними патронами", - поясняется в докладе.
Друзы на израильско-сирийской границе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт
16 июля 2025, 17:45
Сирийский президент на переходный Ахмед аш-Шараа подтвердил в сентябре 2025 года, что Дамаск ведет переговоры с Израилем по вопросу соглашения о безопасности. Он говорил, что цель этих переговоров - прийти к договоренности, которая обеспечит вывод израильских сил с захваченных территорий.
Президент США Дональд Трамп 29 декабря 2025 года на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений Израиля с новым руководством Сирии.
Переговоры между Дамаском и Тель-Авивом, на которых также присутствовали США, прошли в понедельник и вторник в Париже. По итогам встречи Израиль и Сирия договорились о постоянной координации по обмену разведданными, военной деэскалации, а также дипломатического и коммерческого взаимодействия под наблюдением США.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
00:32
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСирияИзраильСШААхмед аш-ШарааДональд ТрампБиньямин НетаньяхуРоссийская академия наук
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
