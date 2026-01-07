Сербия планирует купить еще пять процентов акций NIS, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 7 янв – РИА Новости. Власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич 4 января сообщил, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS под санкциями США , вступившими в силу 9 октября 2025 года.

"В предстоящем периоде сможем приобрести хотя бы еще 5% акций NIS, тогда бы у нас был полный контроль над тем, что скажет мажоритарный акционер, нас бы тогда спрашивали о чем-то. Тогда можете получить и финансовую картину, что и будет моей целью в предстоящем периоде", - сказал президент Сербии в эфире Informer TV.

Он повторил, что 15 января ожидает поступление 80 тысяч тонн сырой нефти на переработку, 17-18 января НПЗ начинает работу и сможет производить нефтепродукты 25-26 января.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в ночь 1 января, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало " Нефтяной индустрии Сербии " лицензию на оперативную деятельность до 23 января.

Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила затем о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.

Скупщина Сербии 3 декабря 2025 года поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.