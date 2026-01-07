Рейтинг@Mail.ru
22:48 07.01.2026
Сербия планирует купить еще пять процентов акций NIS, заявил Вучич
Власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние РИА Новости, 07.01.2026
экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, нефтяная индустрия сербии
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии
Сербия планирует купить еще пять процентов акций NIS, заявил Вучич

Вучич: Сербия хочет купить еще 5% акций NIS к имеющимся 29,8%

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 янв – РИА Новости. Власти Сербии планируют купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич 4 января сообщил, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS под санкциями США, вступившими в силу 9 октября 2025 года.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США выдали NIS лицензию на оперативную деятельность
31 декабря 2025, 22:23
"В предстоящем периоде сможем приобрести хотя бы еще 5% акций NIS, тогда бы у нас был полный контроль над тем, что скажет мажоритарный акционер, нас бы тогда спрашивали о чем-то. Тогда можете получить и финансовую картину, что и будет моей целью в предстоящем периоде", - сказал президент Сербии в эфире Informer TV.
Он повторил, что 15 января ожидает поступление 80 тысяч тонн сырой нефти на переработку, 17-18 января НПЗ начинает работу и сможет производить нефтепродукты 25-26 января.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в ночь 1 января, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" лицензию на оперативную деятельность до 23 января.
Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила затем о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Оператор нефтепровода из Хорватии сообщил о снабжении NIS сырой нефтью
1 января, 16:58
Скупщина Сербии 3 декабря 2025 года поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол
31 декабря 2025, 07:53
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичНефтяная индустрия Сербии
 
 
