Президент Казахстана поздравил православных с Рождеством
06:26 07.01.2026
Президент Казахстана поздравил православных с Рождеством
казахстан, касым-жомарт токаев, рождество христово, в мире
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Рождество Христово, В мире
Президент Казахстана поздравил православных с Рождеством

Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством, отметив, что православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
"Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым! Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
По словам главы государства, принципы единства, солидарности, взаимопомощи - это неотъемлемый элемент государственной политики в стране, незыблемый фундамент всех достижений. Также президент подчеркнул, что проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, казахстанское общество уверенно продолжит движение вперед по пути справедливости и прогресса.
"Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
Казахстанский лидер пожелал православным гражданам и всем соотечественникам крепкого здоровья, больших успехов и благополучия в каждом доме.
Седьмое января является официальным выходным в Казахстане по случаю православного Рождества.
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевРождество ХристовоВ мире
 
 
