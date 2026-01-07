Президент Казахстана поздравил православных с Рождеством

АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством, отметив, что православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

"Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым! Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.

По словам главы государства, принципы единства, солидарности, взаимопомощи - это неотъемлемый элемент государственной политики в стране, незыблемый фундамент всех достижений. Также президент подчеркнул, что проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, казахстанское общество уверенно продолжит движение вперед по пути справедливости и прогресса.

"Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

Казахстанский лидер пожелал православным гражданам и всем соотечественникам крепкого здоровья, больших успехов и благополучия в каждом доме.