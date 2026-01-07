Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rog-2066779965.html
В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных
В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных - РИА Новости, 07.01.2026
В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных
Насосные станции водоканала и котельные остановили в Кривом Роге в Днепропетровской области из-за аварии, заявил в среду глава военной администрации города... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T18:19:00+03:00
2026-01-07T18:19:00+03:00
происшествия
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888250453_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_fee6300da7b2c5628de651d4461becab.jpg
https://ria.ru/20260106/ukraina-2066595756.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888250453_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_435e0413601719bf5c90441b4850a754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул
Происшествия, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул
В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных

В Кривом Роге из-за аварии остановили насосные станции водоканала и котельные

© РИА Новости / Мария МарикянКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Котельная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Насосные станции водоканала и котельные остановили в Кривом Роге в Днепропетровской области из-за аварии, заявил в среду глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Из-за аварийной остановки электроснабжения отключились крупные насосные станции горводоканала. Насосные переходят на генераторы, но точно будет просадка давления, особенно для верхних этажей. Также аварийно отключились несколько больших котельных, перезапуск - около двух часов", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Блэкаут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На Украине в трех областях ввели аварийные отключения света, пишут СМИ
6 января, 11:53
 
ПроисшествияКривой РогДнепропетровская областьАлександр Вилкул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала