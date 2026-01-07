Рейтинг@Mail.ru
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/reys-2066795755.html
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 07.01.2026
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана
Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы во вторник, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, сообщается в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:00:00+03:00
2026-01-07T21:00:00+03:00
в мире
махачкала
минеральные воды
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_13:85:3383:1981_1920x0_80_0_0_cb16c9ad4a4fb65b5daf72f8fa10f72d.jpg
https://ria.ru/20260107/parizh-2066744686.html
махачкала
минеральные воды
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982129874_599:0:3330:2048_1920x0_80_0_0_40682fd51b8e35afbbd81d85c5fcaefe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, махачкала, минеральные воды, астрахань
В мире, Махачкала, Минеральные Воды, Астрахань

Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 янв - РИА Новости. Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы во вторник, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 06 января 2026 года направлены на запасные аэродромы", – говорится в сообщении.
Четыре рейса перенаправили в аэропорт Минеральных Вод, два – во Владикавказ, по одному – в Магас и Астрахань.
"В расписание некоторых рейсов внесены изменения", – добавили в аэропорту.
Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что рейс DP-191 из Москвы в Махачкалу от 6 января был дважды перенаправлен на запасные аэродромы — в Астрахань и Минеральные Воды - из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Самолет вылетел из МинВод в столицу Дагестана в среду в 11.56 мск.
Карусельная арка перед Лувром в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В аэропортах Парижа отменили более 100 рейсов из-за снегопада
Вчера, 14:14
 
В миреМахачкалаМинеральные ВодыАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала