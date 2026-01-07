https://ria.ru/20260107/reys-2066795755.html
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана
Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы во вторник, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, сообщается в... РИА Новости, 07.01.2026
