Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими и их семьями после богослужения в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области

Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место.

Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора.