Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место - РИА Новости, 07.01.2026
02:31 07.01.2026
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место - РИА Новости, 07.01.2026
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку,... РИА Новости, 07.01.2026
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
георгий победоносец
общество
россия
московская область (подмосковье)
2026
россия, московская область (подмосковье), владимир путин, георгий победоносец, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Победоносец, Общество
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место

Путин во время службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку

Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими и их семьями после богослужения в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области
Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими и их семьями после богослужения в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими и их семьями после богослужения в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место.
Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства на рождественской службе были военнослужащие и их семьи.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО
02:06
Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора.
Глава государства наклонился и поднял елочное украшение, а затем подошел к праздничному дереву и повесил игрушку на прежнее место.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
01:33
 
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Победоносец, Общество
 
 
