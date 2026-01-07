https://ria.ru/20260107/putin-2066686430.html
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место - РИА Новости, 07.01.2026
Путин подобрал упавшую с елки игрушку и вернул на место
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку,... РИА Новости, 07.01.2026
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
георгий победоносец
общество
