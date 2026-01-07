Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель.

"Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", - сказал Путин.