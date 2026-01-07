Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/putin-2066684497.html
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель - РИА Новости, 07.01.2026
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:59:00+03:00
2026-01-07T01:59:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
георгий победоносец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066680777_0:0:2952:1661_1920x0_80_0_0_57386b54afbf01cc1bc3ab6f73a11d9c.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066683216.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066680777_0:0:2629:1971_1920x0_80_0_0_b9272ee58a8afcc2499f1e29afb9a91d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, георгий победоносец
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Победоносец
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель

Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель.
Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства были военнослужащие и их семьи. После богослужения президент пообщался с ними, поздравил с Рождеством и наступившим Новым годом.
"Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
01:40
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинГеоргий Победоносец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала