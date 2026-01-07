https://ria.ru/20260107/putin-2066684497.html
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель - РИА Новости, 07.01.2026
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:59:00+03:00
2026-01-07T01:59:00+03:00
2026-01-07T01:59:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
георгий победоносец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066680777_0:0:2952:1661_1920x0_80_0_0_57386b54afbf01cc1bc3ab6f73a11d9c.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066683216.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066680777_0:0:2629:1971_1920x0_80_0_0_b9272ee58a8afcc2499f1e29afb9a91d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, георгий победоносец
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Победоносец
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель