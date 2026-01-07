Рейтинг@Mail.ru
01:39 07.01.2026 (обновлено: 05:06 07.01.2026)
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца
2026
россия, московская область (подмосковье), георгий победоносец, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Московская область (Подмосковье), Георгий Победоносец, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Рождество присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области, сообщили в Telegram-канале Кремля.
"В рождественскую ночь президент присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и их семьями.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
РоссияМосковская область (Подмосковье)Георгий ПобедоносецВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
