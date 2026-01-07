https://ria.ru/20260107/putin-2066683081.html
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца - РИА Новости, 07.01.2026
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца
Президент России Владимир Путин в Рождество присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2026
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца
Путин в Рождество присутствовал на богослужении в храме Георгия Победоносца