Рейтинг@Mail.ru
Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 07.01.2026 (обновлено: 16:40 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/opek-2066764573.html
Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе
Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе - РИА Новости, 07.01.2026
Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе
Максимально разрешенный уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ с учетом нового графика компенсаций излишней добычи снизится в январе на 148 тысяч баррелей в РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:29:00+03:00
2026-01-07T16:40:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
оаэ
опек
казахстан
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
https://ria.ru/20260103/opek-2066138753.html
https://ria.ru/20260107/opek-2066692563.html
россия
саудовская аравия
оаэ
казахстан
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, оаэ, опек, казахстан, ирак
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ОПЕК, Казахстан, Ирак
Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе

ОПЕК+ снизит максимальную добычу нефти в январе на 148 тыс. баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Максимально разрешенный уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ с учетом нового графика компенсаций излишней добычи снизится в январе на 148 тысяч баррелей в сутки от уровня декабря, суммарно к февралю уменьшится на 441 тысячу баррелей, а затем в марте сохранится практически на этом уровне, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.
Речь идет о странах с "добровольными" (помимо общих квот) ограничениями на добычу нефти - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстане, Ираке, Кувейте, Алжире и Омане.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Аналитики спрогнозировали, как изменится уровень добычи нефти ОПЕК+
3 января, 08:34
В сентябре они завершили досрочный отход из действующих сверх квот ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи - еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале эти страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На текущий квартал было решено сделать паузу в наращивании добычи, поэтому общий разрешенный уровень составляет 33,292 миллиона баррелей в сутки. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны были с ноября прошлого года до июля этого компенсировать ранее допущенную излишнюю добычу.
Согласно обновленному графику, опубликованному в среду, максимально разрешенный уровень добычи для всех восьми стран в декабре составлял 33,025 миллиона баррелей в сутки, что на 32 тысячи баррелей в сутки больше, чем в ноябре.
В январе он составит 32,877 миллиона баррелей в сутки, или на 148 тысяч баррелей меньше в месячном выражении, так как четыре страны будут "недопроизводить" 415 тысяч баррелей в сутки.
В феврале разрешенный уровень сократится еще на 293 тысячи баррелей, до 32,584 миллиона баррелей в сутки - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман будут добывать на 708 тысяч баррелей меньше с учетом компенсаций.
А в марте предел нефтедобычи останется практически на том же уровне - 32,582 миллиона баррелей в сутки, так как объем сокращаемого "перепроизводства" изменится лишь на 2 тысячи баррелей в сутки и составит 710 тысяч баррелей.
Мужчина проходит мимо граффити с изображением нефтяной вышки в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Аналитик рассказал, как ситуация в Венесуэле повлияет на ОПЕК+
Вчера, 04:29
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияОАЭОПЕККазахстанИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала