Максимальный уровень нефтедобычи ОПЕК+ снизится в январе

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Максимально разрешенный уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ с учетом нового графика компенсаций излишней добычи снизится в январе на 148 тысяч баррелей в сутки от уровня декабря, суммарно к февралю уменьшится на 441 тысячу баррелей, а затем в марте сохранится практически на этом уровне, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.

В сентябре они завершили досрочный отход из действующих сверх квот ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи - еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале эти страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.

На текущий квартал было решено сделать паузу в наращивании добычи, поэтому общий разрешенный уровень составляет 33,292 миллиона баррелей в сутки. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны были с ноября прошлого года до июля этого компенсировать ранее допущенную излишнюю добычу.

Согласно обновленному графику, опубликованному в среду, максимально разрешенный уровень добычи для всех восьми стран в декабре составлял 33,025 миллиона баррелей в сутки, что на 32 тысячи баррелей в сутки больше, чем в ноябре.

В январе он составит 32,877 миллиона баррелей в сутки, или на 148 тысяч баррелей меньше в месячном выражении, так как четыре страны будут "недопроизводить" 415 тысяч баррелей в сутки.

В феврале разрешенный уровень сократится еще на 293 тысячи баррелей, до 32,584 миллиона баррелей в сутки - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман будут добывать на 708 тысяч баррелей меньше с учетом компенсаций.