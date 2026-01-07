Рейтинг@Mail.ru
Монсон назвал главное событие 2025 года в спорте
14:25 07.01.2026
Монсон назвал главное событие 2025 года в спорте
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что считает самым важным событием 2025 года победу российского бойца Петра Яна в поединке... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
спорт, петр ян, мераб двалишвили, ufc, алджамейн стерлинг
Единоборства, Спорт, Петр Ян, Мераб Двалишвили, UFC, Алджамейн Стерлинг
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что считает самым важным событием 2025 года победу российского бойца Петра Яна в поединке против грузина Мераба Двалишвили.
Ян 7 декабря на турнире UFC 323 победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе.
Лучший спортсмен России — 2025: голосование РИА Новости Спорт
24 декабря 2025, 11:00
Лучший спортсмен России — 2025: голосование РИА Новости Спорт
24 декабря 2025, 11:00
«
"Самая важная история 2025 года - победа Петра Яна, которая принесла ему титул чемпиона UFC. Он сделал самое сложное в спорте - не сдался. В 2020 году он завоевал титул UFC, стал лучшим в мире, но затем в течение нескольких лет у него была травма, операция, ряд проигрышей, но он вернулся и вновь выиграл. Это сложный путь, который Ян смог преодолеть. Поэтому я называю его спортсменом 2025 года", - сказал Монсон.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
4 января, 11:24
 
Единоборства Спорт Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Алджамейн Стерлинг
 
