Монсон назвал главное событие 2025 года в спорте

«

"Самая важная история 2025 года - победа Петра Яна, которая принесла ему титул чемпиона UFC. Он сделал самое сложное в спорте - не сдался. В 2020 году он завоевал титул UFC, стал лучшим в мире, но затем в течение нескольких лет у него была травма, операция, ряд проигрышей, но он вернулся и вновь выиграл. Это сложный путь, который Ян смог преодолеть. Поэтому я называю его спортсменом 2025 года", - сказал Монсон.