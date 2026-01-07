Месси раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси признался, что не видит себя в качестве тренера и в будущем предпочел бы роль владельца клуба.
В мае 2025 года уругваец Луис Суарес вместе с Месси основали футбольный клуб "Депортиво ЛСМ" и заявили его в четвертый дивизион чемпионата Уругвая.
«
"В качестве тренера я себя не вижу. Роль менеджера нравится мне, но если бы мне пришлось выбирать, то я предпочел бы стать владельцем клуба. Владеть собственным клубом, развивать его с самых низов, давать возможность молодым игрокам и другим людям развиваться и достигать чего-то важного - это именно то, что меня привлекает", - сказал Месси в интервью на YouTube-каналу Luzu TV.
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Клуб Месси запустил продажу фрагментов газона после победы в Кубке MLS
22 декабря 2025, 12:01