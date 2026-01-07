Месси раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры

«

"В качестве тренера я себя не вижу. Роль менеджера нравится мне, но если бы мне пришлось выбирать, то я предпочел бы стать владельцем клуба. Владеть собственным клубом, развивать его с самых низов, давать возможность молодым игрокам и другим людям развиваться и достигать чего-то важного - это именно то, что меня привлекает", - сказал Месси в интервью на YouTube-каналу Luzu TV.