Названы самые удачливые регионы России в 2025 году
05:10 07.01.2026 (обновлено: 10:04 07.01.2026)
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2026
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году
Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.01.2026
россия
москва
ханты-мансийский автономный округ
общество
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, москва, ханты-мансийский автономный округ, общество
Россия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Общество
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году

РИА Новости: Москва, ХМАО и Подмосковье лидируют по суммам выигрышей в лотерею

Выигрыш в лотерею
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась Москва: жители столицы выиграли почти 328 миллионов рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек", - рассказал организатор лотерей.
Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 миллионов рублей и пятью новыми миллионерами.
Третьим удачливым субъектом РФ стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами.
Пятерку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов).
В десятку также вошли Челябинская область, где общая сумма призов составила 162 миллиона рублей, Башкирия с 125 миллионами, Новосибирская область со 120 миллионами, Свердловская область - со 103 миллионами и Ростовская область с 98 миллионами рублей.
