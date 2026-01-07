Названы самые удачливые регионы России в 2025 году

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.