В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
20:24 07.01.2026 (обновлено: 20:33 07.01.2026)
В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
Очень открытые и искренние отношения сохраняются у американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
си цзиньпин
владимир путин
дональд трамп
россия
китай
сша
каролин левитт
в мире, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, россия, китай, сша, каролин левитт
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Китай, США, Каролин Левитт
© REUTERS / Kevin LamarqueПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Очень открытые и искренние отношения сохраняются у американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Как вы знаете, он неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Россия и Китай уважают только перестроенные им США
Вчера, 18:59
 
В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинДональд ТрампРоссияКитайСШАКаролин Левитт
 
 
