В ЕС допускают подготовку договора о присоединении Черногории

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Подготовка договора о присоединении Черногории к ЕС может начаться в ближайшие полгода, заявил на Кипре председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, наступивший год "также имеет важное значение для вступления Молдавии и стран Западных Балкан". "В частности, для Черногории ближайшие 12 месяцев могут ознаменоваться завершением переговоров о вступлении, и мы надеемся, что подготовка договора о присоединении сможет начаться очень скоро, в период председательства Кипра (в Совете ЕС до июля 2026 года)", - сказал он.

Черногорский премьер Милойко Спайич в середине октября в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявлял, что его страна станет следующим новым членом Евросоюза.