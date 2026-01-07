https://ria.ru/20260107/koshta-2066806536.html
В ЕС допускают подготовку договора о присоединении Черногории
Подготовка договора о присоединении Черногории к ЕС может начаться в ближайшие полгода, заявил на Кипре председатель Европейского совета Антониу Кошта. РИА Новости, 07.01.2026
В мире, Черногория, Россия, Кипр, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия
Кошта: в ЕС допускают подготовку договора о присоединении Черногории
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Подготовка договора о присоединении Черногории к ЕС может начаться в ближайшие полгода, заявил на Кипре председатель Европейского совета Антониу Кошта.
По его словам, наступивший год "также имеет важное значение для вступления Молдавии и стран Западных Балкан". "В частности, для Черногории ближайшие 12 месяцев могут ознаменоваться завершением переговоров о вступлении, и мы надеемся, что подготовка договора о присоединении сможет начаться очень скоро, в период председательства Кипра (в Совете ЕС до июля 2026 года)", - сказал он.
Черногорский премьер Милойко Спайич в середине октября в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявлял, что его страна станет следующим новым членом Евросоюза.
Посольство Черногории в РФ в конце ноября сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.