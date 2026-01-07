Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки - РИА Новости, 07.01.2026
11:17 07.01.2026
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки
Министр иностранных дел КНР Ван И с 7 по 12 января посетит с визитами Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 07.01.2026
В мире, Китай, Эфиопия, Сомали, Ван И (политик), Мао Нин
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки

Глава МИД КНР Ван И посетит с визитами Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И с 7 по 12 января посетит с визитами Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
"Член политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И посетит Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото с 7 по 12 января", - говорится в заявлении МИД КНР.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду заявила, что визит Ван И направлен на углубление политического взаимного доверия с соответствующими странами, а также он призван придать новый импульс построению всепогодного китайско-африканского сообщества с единой судьбой в новую эпоху.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке
В миреКитайЭфиопияСомалиВан И (политик)Мао Нин
 
 
