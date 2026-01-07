https://ria.ru/20260107/knr-2066722091.html
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки
Министр иностранных дел КНР Ван И с 7 по 12 января посетит с визитами Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:17:00+03:00
2026-01-07T11:17:00+03:00
2026-01-07T11:17:00+03:00
в мире
китай
эфиопия
сомали
ван и (политик)
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
китай
эфиопия
сомали
в мире, китай, эфиопия, сомали, ван и (политик), мао нин
В мире, Китай, Эфиопия, Сомали, Ван И (политик), Мао Нин
Глава МИД КНР посетит с визитами несколько стран Африки
Глава МИД КНР Ван И посетит с визитами Эфиопию, Сомали, Танзанию и Лесото