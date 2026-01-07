Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Франции следовало бы направить свои войска на защиту Гренландии, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.
"Лучше бы направили в Гренландию", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти после операции США в Венесуэле разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив при этом, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.