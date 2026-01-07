Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей

«

"Поздравительные послания направлены патриарху Коптскому Тавадросу II, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, патриарху Эфиопскому Абуне Матфию, католикосу Великого Дома Киликии Араму I, патриарху Эритрейскому Абуне Василию… Его святейшество также пожелал предстоятелям древних восточных Церквей крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вверенной их попечению пастве – мира и благоденствия", - сообщает сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви в среду.