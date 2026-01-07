Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 07.01.2026 (обновлено: 17:21 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/kirill-2066772617.html
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:20:00+03:00
2026-01-07T17:21:00+03:00
америка
словакия
республика сербская
гарегин ii
иисус христос
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066679053_0:170:3104:1916_1920x0_80_0_0_9f4156acd518cef2fc3ae73c2e006179.jpg
https://ria.ru/20260107/vera-2066733212.html
америка
словакия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066679053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7201490be0f777c8eba8acec59a760e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, словакия, республика сербская, гарегин ii, иисус христос, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, римско-католическая церковь
Америка, Словакия, Республика Сербская, Гарегин II, Иисус Христос, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей

Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Рождеством

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством глав древних восточных Церквей.
«

"Поздравительные послания направлены патриарху Коптскому Тавадросу II, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, патриарху Эфиопскому Абуне Матфию, католикосу Великого Дома Киликии Араму I, патриарху Эритрейскому Абуне Василию… Его святейшество также пожелал предстоятелям древних восточных Церквей крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вверенной их попечению пастве – мира и благоденствия", - сообщает сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви в среду.

Празднование Рождества Христова в России
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

Верующие и священнослужители во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.

Вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске

По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, где проходит Рождественское богослужение

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанк

На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.

Прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе

На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

Рождественское богослужение в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ в парке Патриот в Московской области. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.

Вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске

На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.

Рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 12

По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 12

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 12

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
5 из 12

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
6 из 12

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
8 из 12

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, празднуют его в ночь с 24 на 25 декабря. Среди них – Римско-католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В Православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды – и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Древние восточные Церкви отмечают Рождество по юлианскому календарю 7 января, за исключением Армянской, отмечающей его 6 января.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии
Вчера, 12:41
 
АмерикаСловакияРеспублика СербскаяГарегин IIИисус ХристосОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьРимско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала