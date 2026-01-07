Празднование Рождества Христова в России

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.
По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.
Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.
Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.
На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.
В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.
Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.
