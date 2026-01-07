Рейтинг@Mail.ru
Празднование Рождества Христова в России
Религия
 
16:48 07.01.2026 (обновлено: 19:08 07.01.2026)
Празднование Рождества Христова в России
Празднование Рождества Христова в России
В России отмечают один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово. Яркие моменты празднования — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2026
фото, россия, рождество христово, религия, русская православная церковь
Фото, Россия, Рождество Христово, Религия, Русская православная церковь

Празднование Рождества Христова в России

В России отмечают один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово. Яркие моменты празднования — в фотоленте РИА Новости.
Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

Верующие и священнослужители во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.

Вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске

По учению церкви он символизирует примирение человека с Богом.

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области

Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, где проходит Рождественское богослужение

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.

На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.

Прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе

На фото: прихожане во время Рождественской литургии в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в Мелитополе.

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит традиционное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде

На фото: верующие во время Рождественского богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

Рождественское богослужение в соборе в честь Воскресения Христова - главном храме ВС РФ в парке Патриот в Московской области. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование

Праздничные богослужения проходят во всех российских православных храмах от Калининграда до Камчатки.

На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.

Вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске

На фото: вечерняя Рождественская служба в храме во имя Сретения Владимирской иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске.

В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

В Рождество также есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки.

Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.

Рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.

Религия
 
 
