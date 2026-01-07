Глава ЕК заявила о планах ЕС активизировать усилия по воссоединению Кипра

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза активизировать усилия по воссоединению Кипра в 2026 году.
"Для ЕС всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование по Кипру остаётся абсолютным приоритетом. Именно поэтому я назначила бывшего еврокомиссара Йоханнеса Хана спецпредставителем ЕС по Кипру. И именно поэтому мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы процесс под эгидой ООН был доведен до результата, с тем чтобы в 2026 году была возобновлена динамика в пользу воссоединённого Кипра", - сказала она.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра.
