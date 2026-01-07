Глава ЕК заявила о планах ЕС активизировать усилия по воссоединению Кипра

Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра.