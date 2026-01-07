Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:23 07.01.2026 (обновлено: 16:26 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/khokkey-2066763630.html
"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ
"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T16:23:00+03:00
2026-01-07T16:26:00+03:00
хоккей
спорт
сочи
санкт-петербург
макс комтуа
антон слепышев
владислав подъяпольский
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
https://ria.ru/20260106/kkhl-2066655601.html
сочи
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_76:0:1719:1232_1920x0_80_0_0_e8ffe44c45e6d2dff2d3227b1431e664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сочи, санкт-петербург, макс комтуа, антон слепышев, владислав подъяпольский, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сочи, Санкт-Петербург, Макс Комтуа, Антон Слепышев, Владислав Подъяпольский, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ

Московское "Динамо" одержало первую победу над "Сочи" в текущем сезоне КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Максим Комтуа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Магомед Шараканов (7-я минута), Максим Комтуа (39) и Антон Слепышев (45). Голкипер "Динамо" Владислав Подъяпольский отразил 23 броска и сохранил ворота в неприкосновенности, данный шатаут стал пятым для вратаря в текущем сезоне и 27-м в карьере в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Сочи
0 : 3
Динамо Москва
06:41 • Магомед Шараканов
(Джордан Уил, Дилан Сикура)
18:15 • Макс Комтуа
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
04:10 • Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов, Семён Дер-Аргучинцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" впервые в сезоне одержало победу над "Сочи". Ранее столичный клуб дважды уступил южанам. Нападающий "бело-голубых" Артем Швец-Роговой провел 400-й матч в КХЛ, а форвард "Сочи" Тимур Хафизов - 300-й.
"Динамо" (54 очка) занимает четвертое место в таблице Западной конференции, где "Сочи" (32), прервавший трехматчевую серию побед, идет предпоследним, десятым.
В следующем матче "Динамо" примет нижегородское "Торпедо" 12 января. "Сочи" 9 января сыграет с тольяттинской "Ладой" на домашнем льду.
В другом матче игрового дня "Шанхайские драконы" на своем льду в Санкт-Петербурге обыграли хабаровский "Амур" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
ХК Авангард - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" в КХЛ
6 января, 19:38
 
ХоккейСпортСочиСанкт-ПетербургМакс КомтуаАнтон СлепышевВладислав ПодъяпольскийХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала