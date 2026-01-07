"Динамо" всухую победило "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Магомед Шараканов (7-я минута), Максим Комтуа (39) и Антон Слепышев (45). Голкипер "Динамо" Владислав Подъяпольский отразил 23 броска и сохранил ворота в неприкосновенности, данный шатаут стал пятым для вратаря в текущем сезоне и 27-м в карьере в КХЛ.
07 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
06:41 • Магомед Шараканов
(Джордан Уил, Дилан Сикура)
18:15 • Макс Комтуа
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
04:10 • Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов, Семён Дер-Аргучинцев)
"Динамо" впервые в сезоне одержало победу над "Сочи". Ранее столичный клуб дважды уступил южанам. Нападающий "бело-голубых" Артем Швец-Роговой провел 400-й матч в КХЛ, а форвард "Сочи" Тимур Хафизов - 300-й.
"Динамо" (54 очка) занимает четвертое место в таблице Западной конференции, где "Сочи" (32), прервавший трехматчевую серию побед, идет предпоследним, десятым.
В другом матче игрового дня "Шанхайские драконы" на своем льду в Санкт-Петербурге обыграли хабаровский "Амур" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
