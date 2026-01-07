Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Канады посетит Китай на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
16:56 07.01.2026
Премьер-министр Канады посетит Китай на следующей неделе, пишут СМИ
Премьер-министр Канады посетит Китай на следующей неделе, пишут СМИ
2026-01-07T16:56:00+03:00
2026-01-07T16:56:00+03:00
в мире
китай
канада
сша
марк карни
си цзиньпин
дональд трамп
китай
канада
сша
в мире, китай, канада, сша, марк карни, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, Канада, США, Марк Карни, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Премьер-министр Канады посетит Китай на следующей неделе, пишут СМИ

Премьер Канады посетит Китай для обсуждения экономических связей

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни посетит КНР на следующей неделе, чтобы обсудить с китайским руководством экономические связи двух стран, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на офис Карни.
Отмечается, что визит Карни в Китай продлится с 14 по 17 января.
"Марк Карни посетит Китай на следующей неделе. Это будет первая поездка премьер-министра Канады в эту страну за более чем восемь лет, он стремится возобновить отношения с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином... Карни ищет новые экспортные рынки в связи с усилением протекционизма в США при президенте Дональде Трампе", - говорится в статье.
Газета подчеркивает, что визиту предшествовали "годы" обострения отношений между странами на дипломатическом уровне и ограничения канадскими властями работы в стране китайских государственных компаний. Последний же визит канадского лидера в Китай состоялся в 2017 году. Тогда бывший премьер Канады Джастин Трюдо встретился с Си Цзиньпином, однако переговоры по торговой сделке так и не начались.
По данным газеты, Карни также планирует посетить катарскую столицу Доху с целью переговоров о привлечении в Канаду инвестиций и на Всемирный экономический форум в Давосе, однако власти эту информацию не подтверждали.
В миреКитайКанадаСШАМарк КарниСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
