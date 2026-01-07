Премьер-министр Канады посетит Китай на следующей неделе, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни посетит КНР на следующей неделе, чтобы обсудить с китайским руководством экономические связи двух стран, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на офис Карни.
"Марк Карни посетит Китай на следующей неделе. Это будет первая поездка премьер-министра Канады в эту страну за более чем восемь лет, он стремится возобновить отношения с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином... Карни ищет новые экспортные рынки в связи с усилением протекционизма в США при президенте Дональде Трампе", - говорится в статье.
Газета подчеркивает, что визиту предшествовали "годы" обострения отношений между странами на дипломатическом уровне и ограничения канадскими властями работы в стране китайских государственных компаний. Последний же визит канадского лидера в Китай состоялся в 2017 году. Тогда бывший премьер Канады Джастин Трюдо встретился с Си Цзиньпином, однако переговоры по торговой сделке так и не начались.