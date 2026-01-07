Рейтинг@Mail.ru
Пока есть лишь "набросок идей" по перемирию на Украине, заявили в Испании - РИА Новости, 07.01.2026
21:16 07.01.2026
Пока есть лишь "набросок идей" по перемирию на Украине, заявили в Испании
Пока есть лишь "набросок идей" по перемирию на Украине, заявили в Испании
Пока есть лишь "набросок идей" по перемирию на Украине, заявили в Испании

МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что на данный момент существует лишь "набросок идей" по урегулированию конфликта на Украине.
"Пока есть лишь набросок идей, который накануне обсуждался в Париже в рамках возможного плана мирного урегулирования", - сказал он на пресс-конференции.
Премьер Испании обсудит с парламентом участие в миссии на Украине
По его словам, любые решения о возможном участии Испании в международных усилиях будут приниматься исключительно в координации с партнерами по Европейскому союзу.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен обсудить с парламентскими фракциями возможность участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
