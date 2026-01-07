Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2026
14:20 07.01.2026
МИД Испании выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира на Украине
МИД Испании выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира на Украине
в мире
украина
испания
россия
хосе мануэль альбарес
педро санчес
оон
нато
украина
испания
россия
в мире, украина, испания, россия, хосе мануэль альбарес, педро санчес, оон, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Испания, Россия, Хосе Мануэль Альбарес, Педро Санчес, ООН, НАТО, Мирный план США по Украине
МИД Испании выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира на Украине

Глава МИД Испании выступил за привлечение ООН к обеспечению мира на Украине

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид выступает за вовлечение Организации Объединённых Наций в обеспечение мира и стабильности на Украине после возможного прекращения огня.
"Испания хотела бы, чтобы ООН в той или иной форме была вовлечена (в обеспечение мира и стабильности - ред.) на Украине , как это происходит во многих регионах мира", - заявил он в среду в интервью радиостанции RNE.
По его словам, в настоящее время речь идёт лишь о предварительном плане, поскольку прекращения огня пока нет. Альбарес подчеркнул, что европейские страны совместно с США и Украиной лишь обсуждают возможную будущую архитектуру безопасности и до практической реализации таких инициатив ещё далеко.
Говоря о вероятном участии испанских военных в миротворческой миссии, глава МИД выразил уверенность, что общество поддержало бы подобный шаг, как это уже происходило в рамках других международных операций, в том числе в Ливане. Он также напомнил, что правительство намерено провести консультации с парламентскими силами по этому вопросу.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен обсудить с парламентскими фракциями возможность участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаИспанияРоссияХосе Мануэль АльбаресПедро СанчесООННАТОМирный план США по Украине
 
 
