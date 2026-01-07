МИД Испании выступил за вовлечение ООН в обеспечение мира на Украине

МАДРИД, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид выступает за вовлечение Организации Объединённых Наций в обеспечение мира и стабильности на Украине после возможного прекращения огня.
Говоря о вероятном участии испанских военных в миротворческой миссии, глава МИД выразил уверенность, что общество поддержало бы подобный шаг, как это уже происходило в рамках других международных операций, в том числе в Ливане. Он также напомнил, что правительство намерено провести консультации с парламентскими силами по этому вопросу.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен обсудить с парламентскими фракциями возможность участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
