"Ювентус" одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А
Футбол
 
01:46 07.01.2026 (обновлено: 02:52 07.01.2026)
"Ювентус" одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А
"Ювентус" одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А
"Ювентус" нанес разгромное поражение "Сассуоло" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Ювентус" одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А

"Ювентус" разгромил "Сассуоло" и продлил серию без поражений в Серии А

Футболисты "Ювентуса"
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Ювентус" нанес разгромное поражение "Сассуоло" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Фабио Миретти (62-я минута) и Джонатан Дэвид (63). На 16-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Тарик Мухаремович.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
06 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
16‎’‎ • Tarik Muharemovic (А)
62‎’‎ • Фабио Миретти
(Джонатан Дэвид)
63‎’‎ • Джонатан Дэвид
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус" не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" (23 очка) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре "Ювентус" 12 января примет "Кремонезе", а "Сассуоло" 10 января на выезде встретится с "Ромой".
"Ювентус" не смог обыграть дома "Лечче" в матче Серии А
3 января, 22:18
 
Футбол
 
