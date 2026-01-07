Рейтинг@Mail.ru
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 07.01.2026 (обновлено: 08:01 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/foto-2059767235.html
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России - РИА Новости, 07.01.2026
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России
Прозрачные озера, заснеженные деревья, вулканы в зареве заката, всполохи северного сияния — в Русском географическом обществе представили работы финалистов XI... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:00:00+03:00
2026-01-07T08:01:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
русское географическое общество
сахалинская область
мурманская область
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059304597_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_77100a9444a7c210863b83962bbc022d.jpg
сахалинская область
мурманская область
камчатка
республика алтай
земля франца-иосифа
республика крым
республика саха (якутия)
республика ингушетия
республика бурятия
пермский край
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059304597_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_2f31b4c7a25b4f9459005376be97db9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, русское географическое общество, фото, сахалинская область, мурманская область, камчатка, фото, республика алтай, земля франца-иосифа, республика крым, республика саха (якутия), карачаево-черкесская республика (кчр), республика ингушетия, республика бурятия, пермский край, курильские острова
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Русское географическое общество, Сахалинская область, Мурманская область, Камчатка, Фото, Республика Алтай, Земля Франца-Иосифа, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Республика Ингушетия, Республика Бурятия, Пермский край, Курильские острова
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России

В РГО показали самые красивые пейзажи России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Прозрачные озера, заснеженные деревья, вулканы в зареве заката, всполохи северного сияния — в Русском географическом обществе представили работы финалистов XI Международного конкурса "Самая красивая страна" в номинации "Пейзаж". Снимки, которые хочется напечатать на фотообоях или поставить на заставку экрана, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Глеб Рудаков/предоставлено РГО

"В изумруде северного сияния", Глеб Рудаков.

"Снимок сделан на Кольском полуострове, недалеко от города Кировска. Хибины, озеро Малый Вудъявр. Удалось запечатлеть северное сияние, которое длилось около трех минут", — рассказывает автор.

В изумруде северного сияния

"В изумруде северного сияния", Глеб Рудаков.

"Снимок сделан на Кольском полуострове, недалеко от города Кировска. Хибины, озеро Малый Вудъявр. Удалось запечатлеть северное сияние, которое длилось около трех минут", — рассказывает автор.

© Фото : Глеб Рудаков/предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Александр Лаврентьев/предоставлено РГО

"Труднодоступный остров Симушир в Сахалинской области таит в себе немало красивых мест. Одно из них — лавровый останец в виде арок на берегу Охотского моря, окруженный полями фукусов и ламинарии. Особенно красива и таинственна арка в полный отлив в тумане", — говорит лауреат конкурса в номинации "Пейзаж" Александр Лаврентьев.

Он назвал этот кадр "Таинственные арки острова Симушир".

Таинственные арки острова Симушир

"Труднодоступный остров Симушир в Сахалинской области таит в себе немало красивых мест. Одно из них — лавровый останец в виде арок на берегу Охотского моря, окруженный полями фукусов и ламинарии. Особенно красива и таинственна арка в полный отлив в тумане", — говорит лауреат конкурса в номинации "Пейзаж" Александр Лаврентьев.

Он назвал этот кадр "Таинственные арки острова Симушир".

© Фото : Александр Лаврентьев/предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Сергей Козлов/предоставлено РГО

"Ингушетия весной", Сергей Козлов. Заповедник Эрзи.

"Весной, как только солнечные лучи начинают пробуждать северные склоны Кавказского хребта, величественные вершины покрываются нежной зеленой простыней, расцветая множеством цветов, которые только и ждали своего часа", — объясняет фотограф.

Ингушетия весной

"Ингушетия весной", Сергей Козлов. Заповедник Эрзи.

"Весной, как только солнечные лучи начинают пробуждать северные склоны Кавказского хребта, величественные вершины покрываются нежной зеленой простыней, расцветая множеством цветов, которые только и ждали своего часа", — объясняет фотограф.

© Фото : Сергей Козлов/предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Илья Труханов/предоставлено РГО

"Сапсан на острове Янкича", Илья Труханов.

"Это один из двух островов архипелага Ушишир — средней группы Большой гряды Курильских островов. В кадр с дрона попала птица", — уточняет автор.

Остров Янкича

"Сапсан на острове Янкича", Илья Труханов.

"Это один из двух островов архипелага Ушишир — средней группы Большой гряды Курильских островов. В кадр с дрона попала птица", — уточняет автор.

© Фото : Илья Труханов/предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Александр Бархатов/предоставлено РГО

На Западном Кавказе, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в окрестностях Архыза — самый красивый вид на Софийский хребет и вершину Пшиш. Фотограф Александр Бархатов назвал этот снимок просто: "В горах Кавказа".

В горах Кавказа

На Западном Кавказе, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в окрестностях Архыза — самый красивый вид на Софийский хребет и вершину Пшиш. Фотограф Александр Бархатов назвал этот снимок просто: "В горах Кавказа".

© Фото : Александр Бархатов/предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Виктор Пантус/предоставлено РГО

"Каменный город, Пермский край. Фотография сделана во время тура по Северному Уралу. Там снимали фильм "Сердце Пармы", — объясняет Виктор Пантус, автор снимка "Я тебя не боюсь!".

Я тебя не боюсь

"Каменный город, Пермский край. Фотография сделана во время тура по Северному Уралу. Там снимали фильм "Сердце Пармы", — объясняет Виктор Пантус, автор снимка "Я тебя не боюсь!".

© Фото : Виктор Пантус/предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО

"Рассвет, долина реки Аргут близ поселка Джазатор в Горном Алтае. Когда первые лучи солнца осветили золотые осенние лиственницы в туманной долине реки, началась настоящая магия", — вспоминает Александр Кукринов, автор фотоработы "Пробуждение осенней долины".

Пробуждение осенней долины

"Рассвет, долина реки Аргут близ поселка Джазатор в Горном Алтае. Когда первые лучи солнца осветили золотые осенние лиственницы в туманной долине реки, началась настоящая магия", — вспоминает Александр Кукринов, автор фотоработы "Пробуждение осенней долины".

© Фото : Александр Кукринов/предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Владимир Смирнов/предоставлено РГО

"Водопад на реке Сайлаг в Республике Бурятия. Эта местность известна еще золотодобывающим комбинатом "Хужир Энтерпрайз", — рассказывает фотограф Владимир Смирнов.

Снимок, сделанный на хребте Кропоткина, он назвал "Золотое место".

Золотое место

"Водопад на реке Сайлаг в Республике Бурятия. Эта местность известна еще золотодобывающим комбинатом "Хужир Энтерпрайз", — рассказывает фотограф Владимир Смирнов.

Снимок, сделанный на хребте Кропоткина, он назвал "Золотое место".

© Фото : Владимир Смирнов/предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Светлана Григорьева/предоставлено РГО

"Огненный танец зари", Светлана Григорьева. Долина вулканов, Камчатка.

"Рассвет кружился в вихре красок, все молчали в восхищении, только звук затворов добавлял ритм облакам", — говорит автор.

Огненный танец зари

"Огненный танец зари", Светлана Григорьева. Долина вулканов, Камчатка.

"Рассвет кружился в вихре красок, все молчали в восхищении, только звук затворов добавлял ритм облакам", — говорит автор.

© Фото : Светлана Григорьева/предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Наталия Полякова/предоставлено РГО

"Цветные горы Улахан-Чистай", Наталия Полякова.

"Это самая высокая часть хребта Черского в Якутии. Здесь цветные горы встречаются с облаками, а вся история земли — как на ладони на склонах разноцветных гор", — комментирует свою фотоработу автор.

Цветные горы Улахан-Чистай

"Цветные горы Улахан-Чистай", Наталия Полякова.

"Это самая высокая часть хребта Черского в Якутии. Здесь цветные горы встречаются с облаками, а вся история земли — как на ладони на склонах разноцветных гор", — комментирует свою фотоработу автор.

© Фото : Наталия Полякова/предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Константин Маланин/предоставлено РГО

"Янтарный закат", Константин Маланин. Мурманская область.

"В конце ноября снег уже сильно присыпал деревья на склонах сопки Волосяная, поэтому, когда низкие лучи солнца пронизывали заснеженные елки, создавался эффект янтарного свечения, который и хотелось запечатлеть", — отмечает фотограф.

Янтарный закат

"Янтарный закат", Константин Маланин. Мурманская область.

"В конце ноября снег уже сильно присыпал деревья на склонах сопки Волосяная, поэтому, когда низкие лучи солнца пронизывали заснеженные елки, создавался эффект янтарного свечения, который и хотелось запечатлеть", — отмечает фотограф.

© Фото : Константин Маланин/предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Ксения Гасица/предоставлено РГО

"Джан-Кутаран", Ксения Гасица.

"Это самая высокая гора хребта Биюк-Янышар в Феодосийском городском округе в Крыму. Название в переводе с тюркского означает "спасите, на помощь", — объясняет автор.

Джан-Кутаран

"Джан-Кутаран", Ксения Гасица.

"Это самая высокая гора хребта Биюк-Янышар в Феодосийском городском округе в Крыму. Название в переводе с тюркского означает "спасите, на помощь", — объясняет автор.

© Фото : Ксения Гасица/предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Максим Грохотов/предоставлено РГО

"Я всегда хотел сделать подобный кадр именно на Камчатке. Мне кажется, здесь наиболее ярко можно показать красоту линий и градиентов горных массивов", — признается Максим Грохотов. Он так и назвал свою фотографию — "Линии Камчатки".

Линии Камчатки

"Я всегда хотел сделать подобный кадр именно на Камчатке. Мне кажется, здесь наиболее ярко можно показать красоту линий и градиентов горных массивов", — признается Максим Грохотов. Он так и назвал свою фотографию — "Линии Камчатки".

© Фото : Максим Грохотов/предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Александр Ермолин/предоставлено РГО

"Остров Мейбел в свете полярного дня", Александр Ермолин. "Вид на скалу с птичьим базаром острова Мейбел Земли Франца-Иосифа. Фотография сделана на территории нацпарка "Русская Арктика", — говорит автор.

Остров Мейбел в свете полярного дня

"Остров Мейбел в свете полярного дня", Александр Ермолин. "Вид на скалу с птичьим базаром острова Мейбел Земли Франца-Иосифа. Фотография сделана на территории нацпарка "Русская Арктика", — говорит автор.

© Фото : Александр Ермолин/предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Евгений Антонов/предоставлено РГО

"Закат на озере Поперечное", Евгений Антонов. Республика Алтай.

"Закат на озере Нижнее Поперечное, Алтай, во время золотой осени. Катунский заповедник, сентябрь 2023-го", — уточняет мастер.

Закат на озере Поперечное

"Закат на озере Поперечное", Евгений Антонов. Республика Алтай.

"Закат на озере Нижнее Поперечное, Алтай, во время золотой осени. Катунский заповедник, сентябрь 2023-го", — уточняет мастер.

© Фото : Евгений Антонов/предоставлено РГО
15 из 15
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмРусское географическое обществоСахалинская областьМурманская областьКамчаткаФотоРеспублика АлтайЗемля Франца-ИосифаРеспублика КрымРеспублика Саха (Якутия)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика ИнгушетияРеспублика БурятияПермский крайКурильские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала