Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России

"В изумруде северного сияния", Глеб Рудаков.
"Снимок сделан на Кольском полуострове, недалеко от города Кировска. Хибины, озеро Малый Вудъявр. Удалось запечатлеть северное сияние, которое длилось около трех минут", — рассказывает автор.
"Труднодоступный остров Симушир в Сахалинской области таит в себе немало красивых мест. Одно из них — лавровый останец в виде арок на берегу Охотского моря, окруженный полями фукусов и ламинарии. Особенно красива и таинственна арка в полный отлив в тумане", — говорит лауреат конкурса в номинации "Пейзаж" Александр Лаврентьев.
Он назвал этот кадр "Таинственные арки острова Симушир".
"Ингушетия весной", Сергей Козлов. Заповедник Эрзи.
"Весной, как только солнечные лучи начинают пробуждать северные склоны Кавказского хребта, величественные вершины покрываются нежной зеленой простыней, расцветая множеством цветов, которые только и ждали своего часа", — объясняет фотограф.
"Сапсан на острове Янкича", Илья Труханов.
"Это один из двух островов архипелага Ушишир — средней группы Большой гряды Курильских островов. В кадр с дрона попала птица", — уточняет автор.
На Западном Кавказе, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в окрестностях Архыза — самый красивый вид на Софийский хребет и вершину Пшиш. Фотограф Александр Бархатов назвал этот снимок просто: "В горах Кавказа".
"Каменный город, Пермский край. Фотография сделана во время тура по Северному Уралу. Там снимали фильм "Сердце Пармы", — объясняет Виктор Пантус, автор снимка "Я тебя не боюсь!".
"Рассвет, долина реки Аргут близ поселка Джазатор в Горном Алтае. Когда первые лучи солнца осветили золотые осенние лиственницы в туманной долине реки, началась настоящая магия", — вспоминает Александр Кукринов, автор фотоработы "Пробуждение осенней долины".
"Водопад на реке Сайлаг в Республике Бурятия. Эта местность известна еще золотодобывающим комбинатом "Хужир Энтерпрайз", — рассказывает фотограф Владимир Смирнов.
Снимок, сделанный на хребте Кропоткина, он назвал "Золотое место".
"Огненный танец зари", Светлана Григорьева. Долина вулканов, Камчатка.
"Рассвет кружился в вихре красок, все молчали в восхищении, только звук затворов добавлял ритм облакам", — говорит автор.
"Цветные горы Улахан-Чистай", Наталия Полякова.
"Это самая высокая часть хребта Черского в Якутии. Здесь цветные горы встречаются с облаками, а вся история земли — как на ладони на склонах разноцветных гор", — комментирует свою фотоработу автор.
"Янтарный закат", Константин Маланин. Мурманская область.
"В конце ноября снег уже сильно присыпал деревья на склонах сопки Волосяная, поэтому, когда низкие лучи солнца пронизывали заснеженные елки, создавался эффект янтарного свечения, который и хотелось запечатлеть", — отмечает фотограф.
"Джан-Кутаран", Ксения Гасица.
"Это самая высокая гора хребта Биюк-Янышар в Феодосийском городском округе в Крыму. Название в переводе с тюркского означает "спасите, на помощь", — объясняет автор.
"Я всегда хотел сделать подобный кадр именно на Камчатке. Мне кажется, здесь наиболее ярко можно показать красоту линий и градиентов горных массивов", — признается Максим Грохотов. Он так и назвал свою фотографию — "Линии Камчатки".
"Остров Мейбел в свете полярного дня", Александр Ермолин. "Вид на скалу с птичьим базаром острова Мейбел Земли Франца-Иосифа. Фотография сделана на территории нацпарка "Русская Арктика", — говорит автор.
"Закат на озере Поперечное", Евгений Антонов. Республика Алтай.
"Закат на озере Нижнее Поперечное, Алтай, во время золотой осени. Катунский заповедник, сентябрь 2023-го", — уточняет мастер.
