Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России

© Фото : Александр Лаврентьев/предоставлено РГО

"Труднодоступный остров Симушир в Сахалинской области таит в себе немало красивых мест. Одно из них — лавровый останец в виде арок на берегу Охотского моря, окруженный полями фукусов и ламинарии. Особенно красива и таинственна арка в полный отлив в тумане", — говорит лауреат конкурса в номинации "Пейзаж" Александр Лаврентьев.

Он назвал этот кадр "Таинственные арки острова Симушир".