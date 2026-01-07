Рейтинг@Mail.ru
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко
14:44 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/evtushenko-2066748971.html
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко
Дважды приводивший сборную СССР по гандболу к победе на Олимпийских играх тренер Анатолий Евтушенко скончался в возрасте 91 года, сообщается на сайте Федерации... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026
спорт, гандбол
Спорт, Гандбол
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко

Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Евтушенко

© РИА Новости / Ю. Соколов
Тренер Анатолий Евтушенко
Тренер Анатолий Евтушенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Ю. Соколов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дважды приводивший сборную СССР по гандболу к победе на Олимпийских играх тренер Анатолий Евтушенко скончался в возрасте 91 года, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Евтушенко умер 6 января.
Специалист тренировал мужскую сборную СССР по гандболу на протяжении 20 лет. Под его руководством команда побеждала на Олимпийских играх в Монреале (1976) и Сеуле (1988), а также становилась серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве. Кроме того, в активе сборной победа на чемпионате мира (1982) и две серебряные медали турнира (1978, 1990). В разные годы карьеры Евтушенко руководил МАИ, немецким "Мильбертсхофеном", сборной Кувейта и национальной женской командой Австрии.
 
