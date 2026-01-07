https://ria.ru/20260107/evtushenko-2066748971.html
Умер приводивший гандболистов СССР к победе на Олимпиадах тренер Евтушенко
Дважды приводивший сборную СССР по гандболу к победе на Олимпийских играх тренер Анатолий Евтушенко скончался в возрасте 91 года, сообщается на сайте Федерации... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дважды приводивший сборную СССР по гандболу к победе на Олимпийских играх тренер Анатолий Евтушенко скончался в возрасте 91 года, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Специалист тренировал мужскую сборную СССР по гандболу на протяжении 20 лет. Под его руководством команда побеждала на Олимпийских играх в Монреале (1976) и Сеуле (1988), а также становилась серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве. Кроме того, в активе сборной победа на чемпионате мира (1982) и две серебряные медали турнира (1978, 1990). В разные годы карьеры Евтушенко руководил МАИ, немецким "Мильбертсхофеном", сборной Кувейта и национальной женской командой Австрии.