Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/evrodeputat-2066802126.html
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии - РИА Новости, 07.01.2026
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии
Европарламентарий от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази подал судебный иск против Еврокомиссии, в котором потребовал... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:16:00+03:00
2026-01-07T22:16:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
https://ria.ru/20251104/filippo-2052756277.html
https://ria.ru/20260107/ek-2066795487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии

Евродепутат Де Мази подал судебный иск против Еврокомиссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Европарламентарий от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази подал судебный иск против Еврокомиссии, в котором потребовал от главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен предоставить полную информацию о ее контактах с оборонными концернами, сообщает издание Welt.
"Фабио Де Мази в рамках спора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подал иск в Европейский суд", - пишет газета со ссылкой на текст искового заявления.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией
4 ноября 2025, 12:42
С помощью иска евродепутат, которого недавно избрали главой партии ССВ, надеется добиться прецедентного решения в защиту права Европарламента на контроль над деятельностью Еврокомиссии.
Причиной для иска стал неполный, с точки зрения Де Мази, ответ фон дер Ляйен на его запрос о ее контактах с оборонными концернами. По мнению евродепутата, фон дер Ляйен нарушила предусмотренную договорами ЕС обязанность отвечать на запросы парламента.
Так, в марте 2025 года Де Мази потребовал предоставить информацию обо всех контактах фон дер Ляйен с оборонными концернами с середины 2024 года. Ответ, полученный в октябре 2025 года, был, по его мнению, запоздалым и слишком общим.
Согласно исковому заявлению, фон дер Ляйен в ответе перечислила лишь организованный ею 12 мая 2025 года "стратегический диалог с европейской оборонной промышленностью", рабочий обед с представителями концернов и приглашения, от которых ей пришлось отказаться. В остальном же фон дер Ляйен отсылает к сайту Еврокомиссии и созданному Европарламентом в рамках борьбы с лоббизмом "реестру прозрачности".
"Фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV", - заявил Де Мази, подразумевая абсолютистский подход главы Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава ЕК признала, что ЕС не идеален и возник на почве конфликта
Вчера, 20:56
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала