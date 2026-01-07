Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии

Так, в марте 2025 года Де Мази потребовал предоставить информацию обо всех контактах фон дер Ляйен с оборонными концернами с середины 2024 года. Ответ, полученный в октябре 2025 года, был, по его мнению, запоздалым и слишком общим.

Согласно исковому заявлению, фон дер Ляйен в ответе перечислила лишь организованный ею 12 мая 2025 года "стратегический диалог с европейской оборонной промышленностью", рабочий обед с представителями концернов и приглашения, от которых ей пришлось отказаться. В остальном же фон дер Ляйен отсылает к сайту Еврокомиссии и созданному Европарламентом в рамках борьбы с лоббизмом "реестру прозрачности".