Власти ЕС провели встречу с Зеленским и обсудили вступление Украины в союз

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, где обсудили вступление Украины в ЕС как гарантию ее безопасности, сообщила глава ЕК в соцсети X.
"Радa была встретиться сегодня с Владимиром Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности - ключевой шаг в нашей работе по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается", - сказано в публикации.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.