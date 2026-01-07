Рейтинг@Mail.ru
21:20 07.01.2026 (обновлено: 21:22 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/es-2066798237.html
Власти ЕС провели встречу с Зеленским и обсудили вступление Украины в союз
2026-01-07T21:20:00+03:00
2026-01-07T21:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20260107/zaharova-2066764402.html
https://ria.ru/20260106/voyska-2066622715.html
Власти ЕС провели встречу с Зеленским и обсудили вступление Украины в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, где обсудили вступление Украины в ЕС как гарантию ее безопасности, сообщила глава ЕК в соцсети X.
"Радa была встретиться сегодня с Владимиром Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности - ключевой шаг в нашей работе по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается", - сказано в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Захарова отреагировала на требование Мерца остановить выезд украинцев в ЕС
Вчера, 16:27
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины
6 января, 15:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
