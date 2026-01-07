Власти ЕС провели встречу с Зеленским и обсудили вступление Украины в союз

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, где обсудили вступление Украины в ЕС как гарантию ее безопасности, сообщила глава ЕК в соцсети X.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.