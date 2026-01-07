Рейтинг@Mail.ru
Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.01.2026
16:01 07.01.2026
Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган
Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.01.2026
Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя публикации западных СМИ о якобы предложении США венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро выехать в Турцию,... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
турция
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
оон
сша
турция
венесуэла
в мире, сша, турция, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Турция, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Удары США по Венесуэле
Анкара не получала запросов от США принять Мадуро, заявил Эрдоган

Эрдоган опроверг сообщения о ультиматуме Трампа Мадуро выехать в Турцию

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя публикации западных СМИ о якобы предложении США венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро выехать в Турцию, заявил, что Анкара не получала соответствующих запросов от Вашингтона.
Ранее турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Анкара не располагает информацией о якобы ультиматуме президента США Дональда Трампа венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро с предложением отправиться в изгнание в Турцию.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря"
6 января, 11:48
"Нам не поступало таких новостей", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, поступал ли соответствующий запрос Анкаре. Слова турецкого лидера передал телеканал TRT Haber.
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах, что Мадуро в конце декабря 2025 года отклонил ультиматум Трампа, отказавшись уйти с поста и уехать в Турцию.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не стесняются демонстрировать жестокость империализма, заявили в Турции
Вчера, 12:48
 
В миреСШАТурцияВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганООНУдары США по Венесуэле
 
 
