Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/erdogan-2066746454.html
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом - РИА Новости, 07.01.2026
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом
Борьба за энергоресурсы приобретет характер очень агрессивной конкуренции, а западные страны постепенно теряют аргументы, которые годами использовали для угроз... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:27:00+03:00
2026-01-07T14:27:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831173_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_185135dc190f38f69c7af79471123bb0.jpg
https://ria.ru/20260107/nato-2066745942.html
https://ria.ru/20260107/mema-2066706142.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11a517af6d9517ad89d266a8187c79fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом

Эрдоган: Запад теряет рычаги давления, борьба за энергоресурсы обострится

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Борьба за энергоресурсы приобретет характер очень агрессивной конкуренции, а западные страны постепенно теряют аргументы, которые годами использовали для угроз другим государствам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы все следим за тем, с какими серьезными опасностями сталкивается мир и наш регион. Видно, что в борьбе за энергоресурсы развернется новая, причем очень агрессивная конкуренция. Западный мир постепенно теряет аргументы, которые он годами использовал для угроз другим странам. Мы находимся в самом центре жестокой борьбы за распределение ресурсов, в которой те, кто не сидит за столом переговоров, оказываются в меню", - сказал Эрдоган, выступая в среду в парламенте.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Гренландия готова разместить американские войска, заявил генсек НАТО
Вчера, 14:25
По его словам, в 2025 году, несмотря на череду кризисов и войн, Турция смогла в полной мере "оправдать доверие народа".
"Мы не нанесли ущерба интересам Турции. От войны между Россией и Украиной, вступающей в пятый год, до геноцида в Газе; от атак на нашего соседа Ирана до гуманитарной катастрофы в Судане; от нашей позиции в отношении операции в Катаре до работы над созданием Турции без террора и до демонстраций (оппозиции – ред.), терроризировавших наши улицы после 19 марта, - мы успешно прошли проверку по всем направлениям как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал турецкий лидер.
Заседание коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Вчера, 09:07
 
В миреТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала