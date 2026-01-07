Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Борьба за энергоресурсы приобретет характер очень агрессивной конкуренции, а западные страны постепенно теряют аргументы, которые годами использовали для угроз другим государствам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.