"Не потянули". Европа признала фатальную ошибку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Переход на возобновляемую энергетику пошел не по плану: запрет на двигатели внутреннего сгорания отменили, а угольным ТЭЦ продлевают срок службы. Фактически зеленая гонка безвозвратно проиграна Китаю, но в ЕС продолжают требовать от промышленности "климатически щадящего" курса.

Не провал, а отступление

Брюсселю пришлось смягчить зеленый переход. К 2035-му собирались полностью запретить автомобили не на электричестве, теперь в Еврокомиссии передумали. Иначе автопром не выжил бы.

Агрессивное внедрение электрокаров в сочетании с высокими санкционными издержками нанесло тяжелый урон этой отрасли. Переориентация производства стоила дорого, а спрос низкий: европейцы предпочитают китайскую продукцию.

В итоге Volkswagen объявил о закрытии завода в Дрездене, Audi AG — в Брюсселе. На немецких предприятиях Porsche, Ford — массовые увольнения, потеряны десятки тысяч рабочих мест. Согласно исследованию компании Index для Welt Am Sonntag, за девять месяцев 2025-го число вакансий в этом сегменте уменьшилось на 15 процентов.

Но от зеленой повестки не отказываются, и промышленникам придется расплачиваться за поблажки увеличением издержек. "С 2035-го выхлоп необходимо сократить на 90 процентов, оставшиеся десять процентов компенсировать за счет использования низкоуглеродной стали, изготовленной в Евросоюзе, а также синтетических видов топлива (e-fuels) и биотоплива", — говорится в документе ЕК.

Желания и возможности

Однако и такая забота об окружающей среде едва ли по карману ЕС. Зеленое топливо для сталеплавильных печей настолько дорого, что окупить затраты не удастся, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Основная проблема в том, что имеющаяся инфраструктура не готова эффективно интегрировать солнечную и ветровую генерацию, сильно зависящую от погоды, отмечает заместитель генерального директора инжиниринговой компании "Проект № 7" Олег Шевцов.

"Даже при крупных субсидиях надежность зеленой энергетики ниже ожиданий. Уголь, газ, атом продолжают доминировать. Санкционная политика резко повысила расходы на электроэнергию, что также замедляет переориентацию на возобновляемые источники", — поясняет эксперт.

Нидерланды и Германия расконсервировали угольные электростанции. А атомной энергетики там уже нет: последние АЭС в ФРГ законсервировали в 2023-м.

Предполагалось заменить выбывшие мощности зелеными источниками, но пока не выходит.

В Румынии запуск газовых и солнечных электростанций откладывается, потому продлили срок работы угольных ТЭЦ. Предполагалось закрыть их к 2026-му, но Бухарест согласовал с ЕК отсрочку до 2029-го, сообщил министр энергетики Богдан Иван. По его словам, это позволит умерить рост цен, а также снизить риск отключений электроэнергии зимой.

© Getty Images / THOMAS FREY Снос градирни атомной электростанции в Кобленце, Германия © Getty Images / THOMAS FREY Снос градирни атомной электростанции в Кобленце, Германия

"Уголь — один из наиболее грязных способов получения энергии: высокий уровень вредных выбросов углекислого газа, сернистых соединений, а также тяжелых металлов. Но в сложившихся условиях другого выбора в ЕС нет", — говорит Шевцов.

Парадокс: бензиновые автомобили — угроза климату, а угольные ТЭЦ — допустимое исключение. Но логика проста: транспортный переход можно растянуть на годы, а дефицит электроэнергии угрожает экономике уже сегодня, указывает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

Корень всех зол

Аналитики сходятся во мнении, что в ЕС просто себя переоценили. Потребителям обещали безболезненный энергетический переход — дескать, себестоимость ветряков, солнечных панелей, электромобилей и прочего постоянно будет снижаться за счет передовых разработок. На деле никакого удешевления: зеленая энергетика по-прежнему требует больших инвестиций, добавляет эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

Предполагалось, что к 2030-2035 годам новейшие технологии задействуют в массовом производстве. "Прогресс есть, но он несоизмерим с масштабами, заложенными в 2019-2023 годах. Так, до 30 процентов мировой декарбонизации рассчитывали обеспечить за счет водородного топлива. Однако его до сих пор нет в промышленных объемах", — подчеркивает руководитель проектов консалтинговой компании TRIADA Partners Анастасия Грохольская.

© AP Photo / Tony Dejak Мужчина заправляет автобус водородным топливом © AP Photo / Tony Dejak Мужчина заправляет автобус водородным топливом

Сказывается и отсутствие собственной ресурсной базы. В Китае, богатом редкоземельными металлами, зеленая энергетика развивается куда активнее, а себестоимость гораздо ниже, чем в Европе. По итогам 2024-го на КНР приходилось около трети мировой выработки возобновляемой энергии, тогда как среди стран ЕС максимальный показатель (3,2 процента) у Германии.