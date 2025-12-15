Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии, пишет Концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии, пишет Financial Times

"Volkswagen закроет cо вторника производство автомобилей на своем заводе в Дрездене, впервые за его 88-летнюю историю автомобильного производства в Германии", — говорится в публикации.

По данным FT, остановка производства связана с низкими продажами в Китае и Европе, а также с импортными тарифами со стороны США.

По словам аналитика Bernstein Стивена Рейтмана, Volkswagen пытается сократить расходы и увеличить операционную прибыль. В публикации указано, что завод закроют в рамках программы сокращения 35 тысяч сотрудников компании в ФРГ.

С 2002 года, с начала производства в Дрездене, завод выпустил около 200 тысяч автомобилей, что составляет меньше половины годового объема выпуска предприятия в Вольфсбурге