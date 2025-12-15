Рейтинг@Mail.ru
11:33 15.12.2025 (обновлено: 13:09 15.12.2025)
Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии
в мире
дрезден
германия
европа
volkswagen group
volkswagen touareg
в мире, дрезден, германия, европа, volkswagen group, volkswagen touareg
В мире, Дрезден, Германия, Европа, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
© Getty Images / Sean GallupАвтомобильный завод Volkswagen в Дрездене, Германия
Автомобильный завод Volkswagen в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Автомобильный завод Volkswagen в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии, пишет Financial Times.
"Volkswagen закроет cо вторника производство автомобилей на своем заводе в Дрездене, впервые за его 88-летнюю историю автомобильного производства в Германии", — говорится в публикации.
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Volkswagen планирует приостановить выпуск двух моделей автомобилей
21 октября, 19:26
По данным FT, остановка производства связана с низкими продажами в Китае и Европе, а также с импортными тарифами со стороны США.
По словам аналитика Bernstein Стивена Рейтмана, Volkswagen пытается сократить расходы и увеличить операционную прибыль. В публикации указано, что завод закроют в рамках программы сокращения 35 тысяч сотрудников компании в ФРГ.
Сотрудницы завода - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
19 ноября, 08:26
С 2002 года, с начала производства в Дрездене, завод выпустил около 200 тысяч автомобилей, что составляет меньше половины годового объема выпуска предприятия в Вольфсбурге.

Volkswagen — один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии
Вчера, 02:58
 
В миреДрезденГерманияЕвропаVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
