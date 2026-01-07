Глава ЕК признала, что ЕС не идеален и возник на почве конфликта

БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне критики США признала, что Евросоюз не является идеальной структурой и возник на почве конфликта.
"Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берёт верх над конфронтацией, а право - над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии", - сказала она.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.