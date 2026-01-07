Патриарх Кирилл рассказал, как отдавал отцовские долги

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что ему пришлось отдавать отцовские долги из-за наложенных государством при советской власти на священников непомерных налогов.

За этот долг, добавил патриарх, пришлось расплачиваться уже ему, потому что за свою жизнь отец не мог собрать нужной суммы.