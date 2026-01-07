Рейтинг@Mail.ru
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
07.01.2026
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Православные христиане встретили Рождество. Кадры с торжественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2026
Православные христиане встретили Рождество. Кадры с торжественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве — в фотоленте РИА Новости.
Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.

Перед началом патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.

Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.

Рождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве

Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.

Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.

Перед началом патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.

Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.

Перед началом патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.

