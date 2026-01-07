Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейбол
 
19:48 07.01.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над "Динамо" из Краснодара в матче 16-го тура Суперлиги.
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара

Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара в Суперлиге

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над "Динамо" из Краснодара в матче 16-го тура Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась победой хозяек со счетом 3-0 (25:20, 25:15, 25:20).
Казанское "Динамо" (14 побед, 2 поражения) возглавляет таблицу Суперлиги, где краснодарское "Динамо" (3-13) занимает предпоследнее, 13-е место.
В следующем туре казанская команда сыграет в гостях с "Тулицей" 11 января. Краснодарское "Динамо" в этот же день примет челябинский клуб "Динамо-Метар".
