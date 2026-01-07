https://ria.ru/20260107/dinamo-2066788477.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над "Динамо" из Краснодара в матче 16-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара в Суперлиге
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над "Динамо" из Краснодара в матче 16-го тура Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась победой хозяек со счетом 3-0 (25:20, 25:15, 25:20).
Казанское "Динамо" (14 побед, 2 поражения) возглавляет таблицу Суперлиги, где краснодарское "Динамо" (3-13) занимает предпоследнее, 13-е место.
В следующем туре казанская команда сыграет в гостях с "Тулицей" 11 января. Краснодарское "Динамо" в этот же день примет челябинский клуб "Динамо-Метар".