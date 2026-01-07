Рейтинг@Mail.ru
13:32 07.01.2026
Поезд из Петербурга в Брест опаздывает почти на два часа
Поезд из Петербурга в Брест опаздывает почти на два часа
Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:32:00+03:00
2026-01-07T13:35:00+03:00
в мире
санкт-петербург
брест
оршанский район
белорусская железная дорога
санкт-петербург
брест
оршанский район
Поезд из Петербурга в Брест опаздывает почти на два часа

Поезд из Петербурга в Брест опаздывает на 2 часа из-за задержки на перегоне

МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло железнодорожного вокзала Брест-Центральный.
"01.45", - указан период опоздания в соответствующей графе.
Ожидаемое время прибытия поезда - 14.15 (совпадает с мск). По расписанию состав должен был быть в Бресте в 12.30.
"Седьмого января 2026 года поезд №51 "Санкт-Петербург - Брест", отправившийся из Санкт-Петербурга в соответствии с графиком (6 января 2026 года в 18.26), по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка (в Оршанском районе Витебской области - ред.)", - говорится в сообщении Белорусской железной дороги.
В компании принесли извинения за причиненные неудобства и заявили, что принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути
6 января, 10:09
 
