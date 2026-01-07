Рейтинг@Mail.ru
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину
23:19 07.01.2026
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину - РИА Новости, 07.01.2026
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину
Служащий иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину, пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
сомали
дональд трамп
в мире, миннеаполис, сша, сомали, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Сомали, Дональд Трамп
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину

AP: в Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Служащий иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину, пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности США.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на очевидцев сообщал, что сотрудники ICE, предположительно, ранили в Миннеаполисе женщину, пытавшуюся скрыться от них на автомобиле.
"Силовик (из ICE - ред.) застрелил автомобилистку из Миннеаполиса, которая, предположительно, пыталась сбить сотрудников правоохранительных органов во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе", - говорится в публикации.
В начале декабря газета New York Times со ссылкой на источники и документы сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе, самом крупном городе штата Миннесота.
В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
