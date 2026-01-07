В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину

"Силовик (из ICE - ред.) застрелил автомобилистку из Миннеаполиса, которая, предположительно, пыталась сбить сотрудников правоохранительных органов во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе", - говорится в публикации.

В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.