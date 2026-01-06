Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоимость золота в текущем году будет колебаться в пределах 3 600 – 3 800 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Вероятно, в 2026 году цена золота будет колебаться в диапазоне 3 600 – 3 800 долларов за унцию", - прогнозируют аналитики.

В 2025 году, напоминают в РАН , цена золота постоянно росла. Начав год с уровня в 2 660 долларов за унцию, уже в марте она перешагнула отметку в 3 000 долларов. Однако самый резкий скачок наблюдался в третьем квартале, когда на пике цена достигала 4 381 доллара, а в начале ноября упала до 3 993 долларов.

Исторического ценового рекорда золото достигло в самом конце года - февральский фьючерс на нью-йоркской бирже Comex достиг 4 584 долларов за тройскую унцию.