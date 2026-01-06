Рейтинг@Mail.ru
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году - РИА Новости, 06.01.2026
11:17 06.01.2026
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году - РИА Новости, 06.01.2026
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
Стоимость золота в текущем году будет колебаться в пределах 3 600 – 3 800 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 06.01.2026
экономика
сша
дональд трамп
российская академия наук
сша
экономика, сша, дональд трамп, российская академия наук
Экономика, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году

Эксперты РАН спрогнозировали рост цен на золото в 2026 году до 3 800 долларов

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоимость золота в текущем году будет колебаться в пределах 3 600 – 3 800 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Вероятно, в 2026 году цена золота будет колебаться в диапазоне 3 600 – 3 800 долларов за унцию", - прогнозируют аналитики.
В 2025 году, напоминают в РАН, цена золота постоянно росла. Начав год с уровня в 2 660 долларов за унцию, уже в марте она перешагнула отметку в 3 000 долларов. Однако самый резкий скачок наблюдался в третьем квартале, когда на пике цена достигала 4 381 доллара, а в начале ноября упала до 3 993 долларов.
Исторического ценового рекорда золото достигло в самом конце года - февральский фьючерс на нью-йоркской бирже Comex достиг 4 584 долларов за тройскую унцию.
Основными причинами резкого роста цены золота стала нервозность инвесторов по поводу последствий тарифных войн президента США Дональда Трампа, а также усиление напряженности на международной арене, нарастание антироссийских санкций, а также постоянное ослабление доллара к валютам крупнейших экономик, отмечают аналитики.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
31 декабря 2025, 09:00
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
