Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
Стоимость золота в текущем году будет колебаться в пределах 3 600 – 3 800 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:17:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
российская академия наук
сша
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоимость золота в текущем году будет колебаться в пределах 3 600 – 3 800 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Вероятно, в 2026 году цена золота будет колебаться в диапазоне 3 600 – 3 800 долларов за унцию", - прогнозируют аналитики.
В 2025 году, напоминают в РАН
, цена золота постоянно росла. Начав год с уровня в 2 660 долларов за унцию, уже в марте она перешагнула отметку в 3 000 долларов. Однако самый резкий скачок наблюдался в третьем квартале, когда на пике цена достигала 4 381 доллара, а в начале ноября упала до 3 993 долларов.
Исторического ценового рекорда золото достигло в самом конце года - февральский фьючерс на нью-йоркской бирже Comex достиг 4 584 долларов за тройскую унцию.
Основными причинами резкого роста цены золота стала нервозность инвесторов по поводу последствий тарифных войн президента США Дональда Трампа
, а также усиление напряженности на международной арене, нарастание антироссийских санкций, а также постоянное ослабление доллара к валютам крупнейших экономик, отмечают аналитики.