Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару
13:38 06.01.2026 (обновлено: 16:19 06.01.2026)
Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару
Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару - РИА Новости, 06.01.2026
Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское... РИА Новости, 06.01.2026
общество
россия
чукотка
москва
юрий трутнев
елка желаний
2026
общество, россия, чукотка, москва, юрий трутнев, елка желаний
Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару

Трутнев вручил 11-летнему Богдану с Чукотки билет в зоокафе с капибарой

© Правительство России/TelegramВице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Правительство России/Telegram
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара
ВОЛГОГРАД, 6 янв – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Ранее Трутнев в рамках акции "Елка желаний" снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось желание 11-летнего Богдана с Чукотки - увидеть капибару.
По видеосвязи Богдан рассказал Трутневу, что узнал об этом животном из интернета.
«
"Теперь у тебя будет возможность увидеть живьём, погладить, покормить. В Москве есть кафе, в котором они живут. Туда мы тебя приглашаем", - сказал Трутнев.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
