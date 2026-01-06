Трутнев исполнил желание мальчика с Чукотки увидеть капибару

ВОЛГОГРАД, 6 янв – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил 11-летнему Богдану из чукотского поселка Угольные Копи билет в московское зоокафе, где живёт капибара, сообщили в пресс-службе правительства РФ.