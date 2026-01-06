Рейтинг@Mail.ru
11:56 06.01.2026 (обновлено: 15:12 06.01.2026)
В Воронежской области восстановили движение поездов
В Воронежской области восстановили движение поездов
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), юго-восточная железная дорога
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Юго-Восточная железная дорога
В Воронежской области восстановили движение поездов

В Воронежской области восстановили движение поездов после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботник железной дороги обходит железнодорожные пути
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 янв - РИА Новости. Движение поездов в Воронежской области, которые были задержаны из-за повреждения ж/д путей обломками сбитого БПЛА, восстановлено, сообщили в управлении Юго-Восточной железной дороги.
По словам губернатора Александра Гусева, поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути. По данным ЮВЖД, были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд.
"Движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области восстановлено", - заявили в Telegram-канале управления Юго-Восточной железной дороги.
Поезд идет по Южному ходу Транссиба - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Поезда ФПК задерживаются из-за схода грузового поезда в Амурской области
5 января, 18:19
 
