В Воронежской области восстановили движение поездов
Движение поездов в Воронежской области, которые были задержаны из-за повреждения ж/д путей обломками сбитого БПЛА, восстановлено, сообщили в управлении... РИА Новости, 06.01.2026
В Воронежской области восстановили движение поездов после падения обломков БПЛА