Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау

В Венесуэле США не просто свергли неподконтрольного им президента. Похищением Николаса Мадуро Штаты представили новую технологию международного влияния. ЦРУ и Пентагон презентовали ее Белому дому, как разработчики Apple представляют новый iPhone. После такой блестящей премьеры технология будет тиражироваться и экспортироваться.

При этом почти все европейские либеральные лидеры глубоко чужды и враждебны Дональду Трампу и регулярно огорчают хозяина Белого дома тихим саботажем его политики. И здесь наличие в Европе американских военных баз при наличии в ней же консерваторов-трампистов может сыграть свою роль. Скоро может выясниться, что бундестаг не место для дискуссий по вопросу о том, брать ли или нет в правительство "Альтернативу для Германии".