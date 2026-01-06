Рейтинг@Mail.ru
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау - РИА Новости, 06.01.2026
08:00 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау - РИА Новости, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
В Венесуэле США не просто свергли неподконтрольного им президента. Похищением Николаса Мадуро Штаты представили новую технологию международного влияния. ЦРУ и... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T08:00:00+03:00
2026-01-06T08:03:00+03:00
аналитика, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, александр лукашенко, удары сша по венесуэле, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), белоруссия
Аналитика, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Удары США по Венесуэле, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Белоруссия

Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау

В Венесуэле США не просто свергли неподконтрольного им президента. Похищением Николаса Мадуро Штаты представили новую технологию международного влияния. ЦРУ и Пентагон презентовали ее Белому дому, как разработчики Apple представляют новый iPhone. После такой блестящей премьеры технология будет тиражироваться и экспортироваться.
За последние годы в возможностях США определять жизнь и политику других стран возникли обоснованные сомнения. Ключевой технологией зарубежного влияния в XXI веке для Штатов были так называемые цветные революции: смены режимов в результате массовых беспорядков, организованных сетями прозападных СМИ, НКО и лидеров мнений. Сегодня технология явно перестала работать. Все желающие могли наблюдать это по провалам цветных революций в Грузии, Белоруссии, Сербии, Мексике и той же Венесуэле.
В том числе поэтому, а не только потому, что там заправляли демократы, Дональд Трамп в прошлом году разогнал Агентство США по международному сотрудничеству — USAID. Это был крупнейший грантодатель и куратор всех этих "вождей народного протеста" по всему миру. И он утратил всякую эффективность, перестав "отбивать" деньги американских налогоплательщиков.
Тогда же стало ясно, что так просто Белый дом с потерей Штатами возможностей влияния за рубежом не смирится и будет искать новые эффективные инструменты. Проба пера была в прошлом году, когда Израиль устроил бомбардировку Ирана. Из сегодняшнего дня в тех событиях просматриваются водяными знаками черты нынешней операции в Венесуэле. Официальная постановка задачи: смена режима путем военного вторжения извне. Нейтрализация руководства противника за счет предательства в его окружении. Военная верхушка Ирана никак не могла быть ликвидирована без наводчиков — агентов "Моссада" в Тегеране. А сговора с ближним кругом Мадуро в Вашингтоне даже не отрицают.
Первый блин, как известно, вышел комом. Впрочем, США ту попытку можно не засчитывать: они действовали против Ирана не напрямую, а через Израиль. Зато теперь у них не просто успех, а триумф. Они от него так раздухарились, что обещают показывать этот блестящий политический номер снова и снова. Потенциальные новые жертвы президентом США и госсекретарем Рубио называются без стеснений: Мексика, Колумбия, Куба.
Короче говоря, США возвращаются к немного усовершенствованной, но в целом старой доброй практике военных переворотов. Чтобы сделать американскую "мягкую силу" снова великой, разработана формула "Вторжение плюс заговор внутри элиты".
Понятно, почему первыми в списке Вашингтона прозвучали центральноамериканские страны. Латинская Америка всегда была полигоном для спецопераций ЦРУ. Плюс внешняя политика здесь смыкается с приоритетной для Белого дома внутренней, плюс Штатам важно навести порядок на "заднем дворе".
Однако Латинская Америка 200 лет яростно сопротивляется званию "заднего двора" США. Зато у Вашингтона в XXI веке появился другой "задний двор". Это Европа, которая к 2022 году отказалась от потуг на самостоятельную роль в мировой политике, предпочтя суверенитету примыкание к США и стратегическое паразитирование на американских ресурсах.
При этом почти все европейские либеральные лидеры глубоко чужды и враждебны Дональду Трампу и регулярно огорчают хозяина Белого дома тихим саботажем его политики. И здесь наличие в Европе американских военных баз при наличии в ней же консерваторов-трампистов может сыграть свою роль. Скоро может выясниться, что бундестаг не место для дискуссий по вопросу о том, брать ли или нет в правительство "Альтернативу для Германии".
В Киеве по венесуэльской схеме США могут свергнуть власть Зеленского хоть завтра. Отдельный разговор — станут ли они это делать. Стратегически важнее, что объектом приложения старой-новой американской технологии может стать все постсоветское пространство как зона уязвимости сразу двух глобальных конкурентов АмерикиРоссии и Китая. Казахстан, Туркмения, Белоруссия — в перспективе все они под ударом.
Если брать Белоруссию, то за 30 лет, что там у власти союзное России правительство, в Минске было шесть-семь попыток "цветной революции". Все они провалились, но на Западе ведь не смирятся с тем, что ключевая страна Восточной Европы состоит в военном и политическом союзе с Москвой.
Поэтому Александра Лукашенко вполне могут попытаться устранить по "схеме Мадуро". Нафантазировать Лукашенко обвинения, за которые его можно объявить преступником, для американцев проблемой никогда не было. К тому же под боком Польша, которая администрацией Белого дома видится такой же точкой опоры в Европе, как Израиль на Ближнем Востоке. Это сразу и плацдарм для спецоперации, и ее исполнитель.
Реальность угрозы не означает, что она неминуема. Второй раз так же чисто, как с Мадуро, у ЦРУ с Пентагоном вряд ли сработает. Есть вероятность, что в странах, выработавших иммунитет к западному вмешательству, у них вообще не получится. Но в любом случае предупрежден — значит вооружен.
