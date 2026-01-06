В США сделали громкое заявление о мирном соглашении по Украине

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мирное соглашение о завершении украинского конфликта практически готово, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
"Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", — сообщил он.
По его словам, следует ожидать окончательного согласования нескольких договоренностей. Одна из них — "коалиция желающих", в которую входят около 50 стран.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, в которой, по его словам, не будет никаких обязательств. Как сообщил Туск, декларация станет "подтверждением воли" в пользу поддержки Украины и ее "восстановления" и прежде всего — получения "безопасных и справедливых, с точки зрения Украины и с точки зрения Европы, условий мира или по крайней мере прекращения огня".
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил возможность изменения в подходе к работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.