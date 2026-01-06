https://ria.ru/20260106/ukraina-2066630051.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:27:00+03:00
В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы