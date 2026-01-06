Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений (Яковенко) отказывается оперироваться в клинике, опасной для жизни, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Ранее пресс-служба лавры сообщала, что суд на Украине обязал медучреждение СИЗО срочно провести митрополита Арсения.
"Пятого января 2026 года стало известно, что госпитализацию наместника Святогорской лавры митрополита Арсения назначили на 6 января в Днепропетровском областном клиническом центре диагностики и лечения, а операцию на сердце – на 7 января, в день Рождества Христова. Арсений не отказывается от лечения, однако считает проведение операции в данной клинике опасным для жизни. Владыка настаивает на получении помощи в профильном медицинском учреждении в Киеве. Владыка не отказывается от лечения, он отказывается от угрозы (для) жизни", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения.
По данным защиты наместника, указанная клиника, в которую хотят положить священника, не обладает необходимым уровнем компетенции для операций такой сложности.
"Кроме того, подготовить организм, ослабленный полуторагодичным пребыванием в СИЗО, к сложному хирургическому вмешательству всего за одни сутки невозможно. По словам адвокатов, архиерею сначала необходимы реабилитация и комплексное обследование. Митрополит Арсений согласен на медицинскую помощь и просит суд разрешить ему госпитализацию в институт сердца в Киеве, где работают врачи с большим опытом и которым он доверяет. Тем более не приходится рассчитывать на приемлемую медицинскую помощь от врачей больницы, из которой владыку Арсения выдворили 3 ноября 2025 года, не скрывая внешнего давления", – говорится в заявлении.
Уточняется, что несмотря на представленные в суд медицинские заключения, 5 января у митрополита Арсения принудительно взяли кровь на анализ. Также, по информации адвокатов, на 6 января запланирован его вывоз из СИЗО в неизвестном направлении. Защита не исключает попытку насильственного медицинского вмешательства либо принудительного обмена наместника Святогорской лавры.
Союз православных журналистов 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
