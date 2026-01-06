Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце

"Кроме того, подготовить организм, ослабленный полуторагодичным пребыванием в СИЗО, к сложному хирургическому вмешательству всего за одни сутки невозможно. По словам адвокатов, архиерею сначала необходимы реабилитация и комплексное обследование. Митрополит Арсений согласен на медицинскую помощь и просит суд разрешить ему госпитализацию в институт сердца в Киеве, где работают врачи с большим опытом и которым он доверяет. Тем более не приходится рассчитывать на приемлемую медицинскую помощь от врачей больницы, из которой владыку Арсения выдворили 3 ноября 2025 года, не скрывая внешнего давления", – говорится в заявлении.