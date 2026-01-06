Рейтинг@Mail.ru
Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ukraina-2066612654.html
Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце
Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце - РИА Новости, 06.01.2026
Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце
Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений (Яковенко) отказывается оперироваться в клинике, опасной для... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:53:00+03:00
2026-01-06T13:53:00+03:00
украина
киев
днепропетровская область
в мире
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098068_0:50:1016:622_1920x0_80_0_0_1306f815cc71679c9d90545b1254c65a.jpg
https://ria.ru/20251227/svyaschennik-2065077440.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065064453.html
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064201365.html
украина
киев
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942098068_112:0:1016:678_1920x0_80_0_0_3cfed0e38e4f640044ab1ea96319baba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, днепропетровская область, в мире, украинская православная церковь
Украина, Киев, Днепропетровская область, В мире, Украинская православная церковь
Наместник Святогорской лавры УПЦ отказался от операции на сердце

Митрополит Арсений отказывается от операции в опасной для жизни клинике

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений (Яковенко) отказывается оперироваться в клинике, опасной для жизни, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Ранее пресс-служба лавры сообщала, что суд на Украине обязал медучреждение СИЗО срочно провести митрополита Арсения.
Участники акции протеста возле здания ТЦК в Ужгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Ужгороде верующие УПЦ протестуют около ТЦК из-за мобилизации священника
27 декабря 2025, 17:54
"Пятого января 2026 года стало известно, что госпитализацию наместника Святогорской лавры митрополита Арсения назначили на 6 января в Днепропетровском областном клиническом центре диагностики и лечения, а операцию на сердце – на 7 января, в день Рождества Христова. Арсений не отказывается от лечения, однако считает проведение операции в данной клинике опасным для жизни. Владыка настаивает на получении помощи в профильном медицинском учреждении в Киеве. Владыка не отказывается от лечения, он отказывается от угрозы (для) жизни", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения.
По данным защиты наместника, указанная клиника, в которую хотят положить священника, не обладает необходимым уровнем компетенции для операций такой сложности.
"Кроме того, подготовить организм, ослабленный полуторагодичным пребыванием в СИЗО, к сложному хирургическому вмешательству всего за одни сутки невозможно. По словам адвокатов, архиерею сначала необходимы реабилитация и комплексное обследование. Митрополит Арсений согласен на медицинскую помощь и просит суд разрешить ему госпитализацию в институт сердца в Киеве, где работают врачи с большим опытом и которым он доверяет. Тем более не приходится рассчитывать на приемлемую медицинскую помощь от врачей больницы, из которой владыку Арсения выдворили 3 ноября 2025 года, не скрывая внешнего давления", – говорится в заявлении.
Уточняется, что несмотря на представленные в суд медицинские заключения, 5 января у митрополита Арсения принудительно взяли кровь на анализ. Также, по информации адвокатов, на 6 января запланирован его вывоз из СИЗО в неизвестном направлении. Защита не исключает попытку насильственного медицинского вмешательства либо принудительного обмена наместника Святогорской лавры.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Ужгороде сотрудники военкомата похитили из больницы священника УПЦ
27 декабря 2025, 15:57
Союз православных журналистов 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
23 декабря 2025, 23:06
 
УкраинаКиевДнепропетровская областьВ миреУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала