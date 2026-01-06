В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский "24 канал" на фоне воздушной тревоги в Сумской области.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены также звучат в частях Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18