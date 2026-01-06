Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Британская газета Telegraph в июле 2025 года сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов. Издание Politico со ссылкой на два источника в декабре того же года написало, что киевский режим в попытке заинтересовать Трампа предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону, где "можно осуществлять американские деловые интересы".
"В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места. Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и (генеральным директором) Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины", - сказал Уиткофф на пресс-конференции так называемой "коалиции желающих".
Во вторник Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.