Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф
23:07 06.01.2026
Власти США ведут переговоры с BlackRock по Украине, заявил Уиткофф
2026
в мире, сша, украина, донбасс, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, нато, politico, blackrock
В мире, США, Украина, Донбасс, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, НАТО, Politico, BlackRock
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Британская газета Telegraph в июле 2025 года сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов. Издание Politico со ссылкой на два источника в декабре того же года написало, что киевский режим в попытке заинтересовать Трампа предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону, где "можно осуществлять американские деловые интересы".
"В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места. Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и (генеральным директором) Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины", - сказал Уиткофф на пресс-конференции так называемой "коалиции желающих".
Во вторник Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров "коалиции желающих", включая главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала Алексуса Гринкевича.
