В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.01.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.01.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
